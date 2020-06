“Hoy me siento bárbaro. Tengo una capacidad pulmonar bárbara. Con oxígeno, sin dolor muscular y sin dolor de garganta. Estoy un poco colorado por los corticoides, pero estoy bien”, comentó en diálogo con el programa “La Peña de Morfi”.

Insaurralde explicó que “el miércoles fue un quiebre de la enfermedad” porque “se me había reducido la capacidad pulmonar”. “Me llegó el plasma, me hicieron una pequeña intervención quirúrgica para pasármelo porque yo no tengo buenas venas”, señaló.

“Estoy feliz porque creo que esta lucha valió la pena”, sostuvo

Esta mañana su pareja, Jesica Cirio, había adelantado su mejoría. “Esta es la primera mañana en la que se despertó bien. No tiene fiebre, se despertó mejor gracias a Dios, así que le mandamos videitos con Chloe [la hija que tienen en común] y el escucharlo bien, contento, me llenó de alegría”, manifestó.

A raíz de la temática del Día del Padre, la modelo le dedicó un mensaje a su marido en un posteo donde se la ve con su hija.

“Hoy nos toca un día del padre diferente, extrañándote mucho y contando los días para que estés con nosotras de nuevo. A pesar de la distancia, estamos más juntos que nunca ¡y eso solo nos hace más fuertes! Chloe tiene el papá más valiente del mundo, por eso estoy segura de que muy pronto todo esto va a ser solo un recuerdo ¡Feliz día mi amor @minsaurralde! Te amamos”, expresó la conductora.