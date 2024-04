Interna caliente: la fuerte respuesta de Marcela Pagano a Martín Menem

"Era una posibilidad lo de Marcela, no tenía el consenso dentro del bloque para ir a esa comisión y lo tendrá para ir a otra. Decidimos con el bloque en su conjunto tomar otro camino", subrayó. Sobre los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de congelar el nombramiento de Pagano en Juicio Político, Menem relató: "Yo hablo con el Presidente y le digo 'mirá, no hay consenso para que vaya (como titular de la comisión)'. Me dijo: 'Bueno, procedé y armá la comisión como la tenés que armar, tenés el poder para hacerlo, hacelo y procedé'".

A propósito de la elección de Pagano por parte de los diputados que habían dado quórum a la sesión constitutiva de la comisión de Juicio Político, el riojano desconoció su validez al indicar que él había "suspendido la reunión antes de que comenzara".

Ante esto, Marcela Pagano se expresó en las redes sociales y le respondió Martin Menem luego de la entrevista televisiva que brindó el titular de la Cámara de Diputados. “Acerca de los dichos de @MenemMartin en LN+. Quiero aclarar que jamás en ninguna reunión de bloque se votó la conformación de una comisión, ni quiénes iban a ser sus miembros ni autoridades de las mismas”, comenzó.

Y agregó: “Hay actas sobre cada una de esas reuniones que demuestran los contenidos de las mismas. La conformación de las comisiones hasta hoy armadas siempre las informó el secretario parlamentario del bloque. Vinimos a plantear nuevas formas de hacer política de cara a la sociedad”.

Zago presentó su nuevo bloque

El diputado nacional Oscar Zago presentó su nuevo bloque tras ser removido de la Presidencia de la bancada de La Libertad Avanza, pero aclaró que seguirá respaldando a Milei.

El ex jefe del bloque oficialista envió al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, la nota para informarle de la creación de la banca MID-Movimiento de Integración y Desarrollo.

Además, invitó a sus pares de La Libertad Avanza y los partidos Demócrata, Fe, Unite, Unión Celeste y Blanco, Tercera Posición, Ahora Patria, Fuerza Republicana, Republicanos Unidos, Activar, Unión Mendocina, NOS, Renovador Federal, Acción por una Democracia Nueva, Ciudadanos por Chubut, Arriba Neuquén, Avanza Libertad, Libertario y de todas las demás fuerzas políticas que acompañen el proyecto del Presidente de la Nación a crear un interbloque.

Junto al titular del flamante bloque, conforman el MID los legisladores Eduardo Falcone, quien será secretario administrativo, y María Cecilia Ibáñez, con el sello de Secretaría Parlamentaria. El accionar de Zago se da luego del escándalo por la fallida designación de la diputada Marcela Pagano al frente de la comisión de Juicio Político, que derivó en su remoción al frente de la jefatura del bloque, acusado por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de haberse "cortado solo" en la postulación de Pagano y por haber participado de la votación (que luego quedó invalidada) pese a que el presidente de la Cámara de Diputados la había suspendido previamente.

La conformación del interbloque no sorprende, dado que el porteño había anunciado que encabezaría una bancada independiente, aunque aliada al Gobierno.