Interna en el Gobierno: Victoria Villarruel canceló su viaje a Mendoza

Villarruel tenía previsto llegar a la capital mendocina para ser recibida por el gobernador Alfredo Cornejo, encabezar una agenda propia con eje en los homenajes al Libertador y posibles reuniones. El resto de la comitiva sí viajó a la provincia cuyana: el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian.

Ayer, Villarruel fue excluida de la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas y desde el Senado apuntaron contra Karina Milei por no haberla invitado. "Nunca le llegó la invitación por parte de la Secretaría General de Presidencia", indicaron desde su entorno, luego de que se especulara con que iba a formar parte del evento junto a Javier Milei.

A su vez, indicaron que "ella lamentó no estar presente", ya que "conoce a todos ahí y le hubiera encantado participar de la actividad". "No tiene la costumbre de ir a dónde no la invitan y nadie cursó invitación para que participe del encuentro", subrayaron.

De esta manera, la ausencia de la vice en la ceremonia realizada en el Ministerio de Defensa abrió un nuevo capítulo en la interna del oficialismo tras los problemas diplomáticos con Francia que generaron los dichos de Villarruel respecto del colonialismo que ejerció ese país. "Vamos a hacer el mayor esfuerzo posible para reconciliar a la política con las Fuerzas Armadas", sostuvo Milei en la ceremonia de entrega de despacho y sables a Brigadieres, Almirantes y Generales, en el Salón San Martín del Ministerio de Defensa.

Milei y Villarruel así en el palco como en la relación: en el mismo palco, pero distanciados. Javier Milei y Victoria Villarruel se mostraron juntos por última vez en la apertura de la Exposición Rural.

Este sábado, iba a ser recibida por el gobernador Cornejo; su vice, Hebe Casado; y la senadora radical Mariana Juri, para participar en uno de los actos por el fallecimiento de San Martín que se desarrollará en la ciudad mendocina de Las Heras.

Ya era conocido que tanto Milei y Villarruel iban a concurrir a actos separados para este 17 de agosto. Mientras que la vicepresidenta tenía pactada su agenda en Mendoza, el jefe de Estado tiene planeado ir esta noche, a las 20, al Regimiento de Granaderos a Caballo con parte de su Gabinete.

No es la primera vez que Villarruel cancela un acto por motivos de salud. El pasado 9 de julio, había ocurrido lo mismo previo a la firma del Pacto de Mayo, en Tucumán, cuando se ausentó tras alegar tener una "fuerte gripe". Sin embargo, al día siguiente acompañó a Milei en el Tedeum en la Catedral Metropolitana y el desfile militar.

La última vez que se los vio juntos en público fue en el acto de apertura de la última Exposición de La Rural, donde el Presidente saludó con frialdad su vice y ambos se sentaron a unos metros de distancia el uno del otro.