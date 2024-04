Javier Milei dejará de volar en aviones comerciales por cuestiones de seguridad

La decisión se tomó tras una recomendación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien consideró que no están dadas las condiciones para que siga trasladándose en vuelos comerciales, como lo hizo en los primeros meses de gestión para reducir costos.

“El Ministerio de Seguridad nos advirtió sobre ciertos riesgos de que el Presidente siga volando en vuelos de línea o comerciales comunes. El Presidente no puede viajar más en vuelos comerciales y el Ministerio de Seguridad les ha elevado un informe reservado a todas las partes involucradas del porqué de esta sugerencia”, introdujo en su conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Por eso, sentenció: “Efectivamente el Presidente dejará de usar aviones comerciales”.

En tanto, el portavoz de Milei adelantó que ahora se verá cómo se implementa esta recomendación para que estén dadas “todas las condiciones que amerita la investidura” de Milei, que en lo que va de su gestión hizo más visitas internacionales que a las provincias.

Milei-vuelos-Adorni.mp4 Manuel Adorni confirmó la decisión de que Javier Milei deje de volar en vuelos comerciales.

Anoche, la ministra Patricia Bullrich había dado un adelanto sobre el tema al advertir que, pese a las restricciones presupuestarias en medio del ajuste económico generalizado, había que “cuidar” al Presidente y que no debía seguir viajando en vuelos comerciales.

“No hay plata, pero hay que cuidar al Presidente. Es un tema que no lo hemos discutido todavía, pero no me parece que no sea un tema a poner sobre la mesa. Hay que considerar que la Argentina está en una etapa de austeridad, pero también tenemos que cuidar al Presidente”, aseguró la funcionaria nacional en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en LN+.

Esta medida va en contra de lo que en un primer entonces enfatizaron desde la administración libertaria, cuando hicieron eje en la austeridad y, en medio de la reducción de gastos, definieron que los vuelos del mandatario y de sus ministros se harían sin apelar a una aeronave oficial.

Cuando desembarcaron, decían desde la Casa Rosada que esto se mantendría en el tiempo e incluso analizaban la posibilidad de desprenderse de parte de la flota presidencial. En la mira estaba el ARG-01, el avión que compró en la última parte de su gestión el expresidente Alberto Fernández para reemplazar al Boeing 757 200 que oficiaba como Tango 01.