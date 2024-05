Javier Milei, en el Luna Park: a qué hora comienza y cómo se retiran las entradas

El mandatario protagonizará la presentación de su obra junto al diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert y el propio vocero.

De la jornada participarán la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y varios de los ministros, incluido el de Interior, Guillermo Francos; el de Economía, Luis “Toto” Caputo; la de Seguridad, Patricia Bullrich, y el de Defensa, Luis Petri.

Junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se ubicarán el vocero, Manuel Adorni, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aunque no se descarta la presencia también del jefe del bloque oficialista en ese recinto, Gabriel Bornoroni.

El evento en el Luna Park será la antesala del acto que el jefe de Estado encabezará el próximo sábado en la ciudad de Córdoba, para celebrar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, al que, no obstante, no fueron invitados los miembros de la oposición, ya que no se firmará el pacto hasta que no estén sancionados la Ley Bases y el paquete fiscal.

A qué hora es la presentación del libro de Javier Milei en el Luna Park

De acuerdo con lo informado por Adorni, el evento en el Luna Park comenzará a las 20 horas. Será "inédito por supuesto en la Argentina”, consideró el vocero.

Cómo adquirir entradas para ver a Javier Milei en el Luna Park

El que quiera asistir puede retirar las entradas en la Plaza Roma (Bouchard y Lavalle), al lado del Luna Park. En este sentido, Manuel Adorni afirmó que se trata de un evento personal del mandatario, por lo que será financiado con su propio dinero.