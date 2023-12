Javier Milei invitó a Elon Musk a su asunción presidencial

La información comenzó a circular desde el entorno del presidente electo desde el Hotel Libertador, donde mantiene sus reuniones. Luego fue confirmada por el encargado de las redes sociales de Milei, Iñaki Gutiérrez, a través de la red social X.

"Javier Milei acaba de hablar con Elon Musk y lo invitó a la Argentina. Volvemos a integrarnos al mundo", publicó el joven en las redes sociales.

Javier Milei acaba de hablar con Elon Musk y lo invitó a la Argentina. Volvemos a integrarnos al mundo. — Iñaki Gutiérrez (@inakiigutierrez) December 6, 2023

Este martes, Javier Milei respondió a un posteo del empresario sudafricano Elon Musk, quien había publicado en la red social X un video en el que se ve al futuro mandatario explicando ideas sobre la igualdad y la libertad, y lo invitó a hablar.

"We need to talk, Elon, escribió el líder de La Libertad Avanza contestando a una publicación de Musk en la red social antes conocida como Twitter.

El video, extraído de una antigua entrevista entre Milei y el periodista Jorge Asís, muestra al mandatario electo citando a diversos teóricos sobre la cuestión de la libertad y la igualdad.

"Hay una frase de Milton Friedman que me parece sublime respecto de estos temas que es 'cuando vos ponés la igualdad por encima de la libertad no terminas consiguiendo ninguna de las dos, cuando ponés la libertad por encima de la igualdad, conseguís mucha de ambas', dice en la entrevista.

"El propio John Stuart Mill señalaba que una sociedad que hace tanto hincapié en la igualdad, a la postre se convierte en una sociedad de saqueadores. Esa es la historia de Argentina, destacó por entonces Milei.

Milei tuvo otro día de reuniones, mientras les dan forma a los proyectos de ley a enviar al Congreso. Javier Milei quiere que Elon Musk esté en su asunción.

Más adelante, el economista señala que no hay nada más injusto que la justicia social y apunta: Cuando vos vas por la justicia social y la redistribución del ingreso, en el fondo lo que estás haciendo es usar el aparato represivo del Estado para sacarle al exitoso, para distribuirlo antojadizamente en función de lo que quiere el que está sentado en la poltrona.

Entre otros desarrollos, el magnate sudafricano es el titular de Tesla, una automotriz que se caracteriza por producir coches eléctricos que utilizan baterías de Litio, mineral del que Argentina es poseedor.

Además, Milei y Musk comparten posturas sobre otros asuntos, entre ellos, la situación en Medio Oriente y en Israel, país que el empresario visitó durante la última semana de noviembre.

Adorni y Cerruti se reunieron para la transición en la Vocería Presidencial

El futuro vocero de Javier Milei, Manuel Adorni, fue recibido este miércoles en Casa Rosada por la portavoz saliente, Gabriela Cerruti, en el marco de la transición en esa área de gobierno.

"Se inicia una nueva etapa en la Argentina", escribió el vocero entrante en la red social X (ex Twitter), quien además calificó el encuentro como "de primera".

El mensaje fue acompañado por una foto de ambos posando detrás del atril de la Sala de Conferencias del segundo piso de la Casa Rosada.

Cerruti también publicó esa foto en su mensaje en esa red social y le manifestó sus deseos a su sucesor: "Mucha suerte en tu nuevo rol. Sigamos trabajando por una comunicación democrática", escribió.

Luego, ambos visitaron brevemente la Sala de Periodistas de la sede gubernamental para que Adorni tuviera un primer contacto con los cronistas acreditados en el lugar.