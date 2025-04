El Banco Central recibió el primer desembolso de 12 mil millones de dólares del FMI

Las reservas del Banco Central (BCRA) mostraron este martes un fuerte salto y llegaron a U$s 36.799 luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) giró U$s 12.000 millones correspondientes al primer desembolso del nuevo acuerdo financiero cerrado con la Argentina. Se trata del 60% del monto total consensuado de U$s 20.000 millones.