Javier Milei no viaja a EEUU para dedicarse a la agenda local

El Presidente suspendió su vuelo a Florida, donde iba a brindar un discurso en la residencia de Trump. Participará del evento de manera virtual. Sí estará presente el 19 de febrero en la reunión inaugural del “Consejo de Paz”.

El Presidente Javier Milei suspendió el viaje a los Estados Unidos que estaba previsto para este lunes para priorizar la agenda nacional , pero sí viajará el 19 de febrero a Washington participar en la reunión inaugural del “Board of Peace” (Consejo de Paz) creado por el presidente Donald Trump.

Ante la proximidad de ambas fechas y la necesidad de concentrarse en la gestión local, el jefe de Estado optó por permanecer en Buenos Aires y cumplir con sus compromisos en territorio norteamericano mediante intervenciones virtuales.

La representación física de la comitiva argentina en las actividades previstas para esta semana quedará en manos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El funcionario será el encargado de encabezar los encuentros con inversores y organismos técnicos, manteniendo la línea de reformas que el Ejecutivo busca traccionar en el mercado estadounidense. "El Presidente decidió abocarse a su agenda local", señalaron fuentes oficiales a la prensa, enfatizando que el contacto con el "Consejo de Paz" se mantendrá como una prioridad absoluta del calendario presidencial para la segunda quincena de febrero.

Respecto a la agenda del viaje definitivo para el 19 de febrero, la Casa Rosada informó que los detalles de los encuentros bilaterales y las exposiciones aún no han sido confirmados. Como es habitual, el itinerario se dará a conocer una vez que se terminen de coordinar los protocolos con las autoridades de Washington.

