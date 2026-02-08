Mariano Cúneo Libarona aseguró que continuará al frente del Ministerio de Justicia

El funcionario dejó claro que su permanencia responde a un compromiso ético y profesional, afirmando que "vine por el bronce, por el cariño a la justicia" y que su motor es dejar un legado de orden jurídico.

En diálogo con radio Splendid, el ministro desestimó las versiones que sugerían su salida y defendió sus proyectos estructurales, asegurando que "Javier siempre me apoya; cada vez que hubo un trascendido, salió a respaldarme porque sabe que estoy en cosas delicadas".

Baja de la edad de imputabilidad

Sobre el polémico proyecto para bajar la edad de imputabilidad, el ministro sostuvo que la realidad social de 2026 obliga a una actualización normativa urgente. "Hoy ese chico de 14 años conoce perfectamente lo que hace, sabe qué está bien y qué está mal; actúa con dolo, conocimiento y voluntad", explicó para justificar el límite de edad propuesto.

Según su visión, el sistema actual ha fracasado en proteger a los ciudadanos: "A las víctimas que les mataron un hijo no les podés decir que el chico de 13 años está al día siguiente en la casa de enfrente en absoluta impunidad; eso es inaceptable". Rechazó además que la medida sea puramente punitivista: "Antes del delito fallaron las políticas públicas y la educación; luego del delito, el Estado debe poner un límite y dar una respuesta a la víctima".

Femicidio y aborto

Uno de los puntos más disruptivos de su propuesta es la reforma de la figura del femicidio, a la que calificó como "difusa e imprecisa" desde su creación en 2012. El ministro sugirió que la nueva redacción legal debería cubrir todas las hipótesis posibles bajo el nombre de "hombricidio y femicidio", basándose en el principio de que la ley no debe limitarse a un solo sexo.

"Si vos derogás el femicidio, inmediatamente 130 personas recuperan la libertad; no va a pasar. Se le da otra forma para que sea justa y proporcional para todos", aclaró, proponiendo que si un hombre es asesinado bajo circunstancias de "desprecio al sexo, aprovechamiento de superioridad, sometimiento o control", la pena debe ser igual a la que recibe quien mata a una mujer".

Para Cúneo Libarona, la figura actual enfrenta cuestionamientos constitucionales por centrarse únicamente en la mujer, algo que sectores de la academia consideran discriminatorio. "El sexo o la tendencia sexual que tengas no puede generar impunidad ni privilegios; somos todos iguales ante la ley", insistió.

Por último, el ministro descartó de plano cualquier retroceso en materia de derechos reproductivos: “El aborto se mantiene en la posición que tiene hoy, ya es ley y no hay ningún interés del gobierno en dar marcha atrás”