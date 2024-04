Javier Milei: "Pienso en recuperar Malvinas, pero a largo plazo"

"Mi aliado es Estados Unidos, sean demócratas o republicanos. Y vaya que nos están apoyando. Nos regalaron un Hércules. Lo del otro día fue el acto de soberanía más grande de los últimos 40 años. Porque al ser una base militar en Ushuaia, nos avala el reclamo sobre la Antártida. Y te hago una pregunta. ¿Ushuaia es la capital de qué? Tierra del Fuego. ¿Y qué más? Islas Malvinas, Georgias, Sándwich y todo el espectro marítimo. Es el primer paso para empezar a pensar la recuperación de Malvinas. Dale, que la saquen del ángulo", expresó.

Al ser repreguntado sobre si buscará la recuperación de Malvinas, contestó: "Obvio. Pero por la vía diplomática. Obvio que pienso en recuperarlas, pero es un proceso de largo plazo".

La sentencia del jefe de Estado llegó luego de que hablara sobre su posicionamiento geopolítico: "Estoy alineado con los valores de occidente. Los grandes emblemas son Estados Unidos, Israel y más atrás Europa. La batalla es siempre la misma: entre los que estamos a favor de la libertad y los colectivistas. Por eso mi discurso en Davos. Occidente está en peligro porque los países que deberían ser los defensores de la libertad están abrazando dosis creciente de socialismo. De largo plazo, el socialismo te come. Lo que están haciendo no se los vengo a plantear como teoría, sino que vengo de un país que hizo eso. De ser el más rico del mundo hoy está 140 .

Sin embargo, el mandatario desestimó que una posible presidencia de Trump fuera a perjudicar a la Argentina: "Eso es lo que te dicen los demócratas y los medios funcionales. Si le vas a creer la opinión de los demócratas sobre el partido republicano va a ser espantoso, obvio. Dijeron que iba a generar la tercera guerra mundial" Asimismo, ratificó que la base china en Neuquén "se va a auditar como corresponde".

"Si no acompañan el pacto, los veré en las elecciones"

Milei se mostró particularmente escéptico con el eventual acompamiento de la oposición dura a sus iniciativas." !No me importa si no acompañan el Pacto de Mayo! Qué es lo que dije en el discurso (de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso), si quieren confrontar va a haber confrontación. No tengo esperanzas en que sean algo distinto, pero les doy la oportunidad de sacar Bases y les ofrezco el Pacto de Mayo, que son 10 reglas para una economía sana. Si no, no importa, les veo la cara en las elecciones de 2025.

Milei insistió que a quienes se oponen "les está yendo bastante mal". "Estoy haciendo el ajuste más grande de la historia y mi popularidad aumenta", afirmó el presidente. A lo largo del reportaje, el presidente expresó un notable nivel de confianza sobre el éxito de sus políticas y, en consecuencia, sobre la posibilidad que eso se traduzca en un respaldo en las urnas. Por esa razón aseguró que si las elecciones generales se realizaran en estos días él ganaría en primera vuelta. "Sacamos el 48% de los votos", afirmó.

En ese contexto dijo que la referente de la oposición con mayor intención de votos es la ex presidente Cristina Kirchner, aunque muy lejos del caudal que el actual jefe de Estado asegura tener. "Quien mejor intención de voto tiene detrás nuestro es Cristina con el 20%", dijo. Allí, Fantino le hizo notar que CFK no suele dirigirle críticas en forma directa. La respuesta fue tajante:

"Que me importa Cristina, no va a volver más. Volver no va a volver, usará otro alfil, el más cercano que tiene hoy mide 17%, es Kicillof. Mejor si es mi contrario, que venga", aseguró el libertario.Enérgico en sus respuestas, Milei fue enfático: "Si no puedo meter las reformas estructurales ahora no me importa porque a partir del 11 de diciembre de 2025 voy a meter las que no me dejaron meter ahora y voy a meter las 3 mil que todavía tengo esperando", aseguró. El presidente se refería a la posibilidad de obtener un triunfo claro en las elecciones legislativas de medio término que cambiarían, si todo sale como avizora, la correlación de fuerzas en el Congreso.

"Qué me importa si estoy estabilizando la economía y va a recuperarse independientemente de la política. Lo puedo hacer", insistió.

Por otra parte, el mandatario se refirió al papel del Estado, al que clasificó como una "organización criminal violenta que se financia como una coacción llamada impuestos". "El Estado es mi enemigo", reiteró, y expresó que la política es un ámbito en el que "te viven metiendo palos en la rueda".

"El error fue que en el fondo nos trataron como un error", alegó, explicando su camino hacia la presidencia. "Si creen que soy un error mejor para mi, porque no me van a ver venir. Tienen un problema de resistencia al cambio y están formateados con la cabeza en un determinado modelo que creen que es bueno. Creen que somos un fallo de mercado, en lugar de entender que cambió el modelo", detalló.

El futuro de La Libertad Avanza

En la misma entrevista, Milei confirmó lo que se vio un día antes en el barrio porteño de Palermo, cuando su hermana Karina se mostró en un local impulsando una campaña de afiliación. "Estamos haciendo un partido para ganar con mucha fuerza las elecciones".

Allí afirmó que aspira a quedarse en la presidencia los dos períodos que la Constitución le permite hacerlo. "Si la gente lo determina si, si cumplo los objetivos. me quedaría ocho años", señaló el presidente."Mirá todo lo que estamos logrando hoy, que empieza a haber un rebote", dijo reforzando la idea de continuidad.

