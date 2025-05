Javier Milei: "El que pudo zafar, genial; no lo tengo que castigar porque pudo huir del ladrón"

Iniciativa que iba a ser anunciada la semana pasada, pero finalmente se postergó porque no estaba lista. Durante un mano a mano con Antonio Laje en la mañana de A24, el presidente admitió que no se va a preguntar de dónde salió el dinero. "No me importa en lo más mínimo de dónde los sacaron", afirmó y calificó a la futura normativa como un "blanqueo sin pago de impuestos".

Luego, al ser consultado sobre el conflicto que generará la medida con los reportes de operaciones sospechosas que hoy realizan los bancos, una medida que busca evitar el blanqueo de dinero proveniente de actividades ilícitas como el narcotráfico o la trata de personas, Milei calificó de "horror" la aplicación de este tipo de controles.

"Usted va a poder usar los dólares sin dejar los dedos marcados. Nadie tiene por qué saber de dónde los sacó. Si hubo un robo, se debe combatir el robo, pero no generar un distorsión económica para combatir un delito", explicó el libertario. Y continuó: "Argentina tiene un PBI de 600 mil millones de dólares y la estimación es que los argentinos tienen entre 200 y 400 mil millones en el colchón. Eso implica una inyección de fondos dentro de la economía que podría generar aceleración de la tasa de crecimiento enorme".

Embed

El mandatario también admitió que si bien la medida hubiera sido "un golazo" a nivel electoral, no la pudo lanzar la semana pasada porque no estaba lista y tampoco precisó cuándo podrá finalmente hacerlo. "Tenemos que chequear todas las instancias y estar seguro que esto va a funcionar", apuntó.

Uno de los puntos que le planteó el periodista es que esta apertura podría ser vista como una decisión injusta hacia quienes durante años pagaron sus impuestos para tener sus cuentas ordenadas. Sin dudarlo, Milei respondió: "Esas personas que tienen ese dinero ahí no son delincuentes, son personas que lograron escapar de los liberticidas de los políticos".

"El que pudo zafar, genial; no lo tengo que castigar porque pudo huir del ladrón", agregó atribuyéndole al Estado ese rol de "ladrón". A lo largo de distintas respuestas, el jefe de Estado remarcó su visión de que el delito debe ser combatido desde los ministerios de Seguridad y Defensa, eximiendo así a otros organismos del control del flujo de dinero que proviene de evasiones o actividades delictivas:

"Las cuestiones de economía se arreglan en economía, otras cosas en el plano jurídico y legal", consideró. "Por definición, es como si fuera un blanqueo, pero sin pago de impuestos. No tiene fines recaudatorios sino de liberar, que la gente pueda ser libre de usar su dinero", expresó y sumó que ARCA, el Ministerio de Economía, el Banco Central y el Ministerio de Justicia están trabajando en la confección de la medida.