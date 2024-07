Javier Milei prometió quitar las retenciones, pero le pidió paciencia al campo

"La debacle económica nacional comenzó cuando los políticos le dieron la espalda al campo", sostuvo Milei, que también expresó su "admiración a los productores que todos los días salen a producir alimentos para 500 millones de seres humanos".

Embed

"Merecen ser llamados héroes", insistió Milei, que ingresó a la pista central del predio de Palermo a bordo de un vehículo oficial, bajo estrictos protocolos de seguridad y los aplausos del público. Al llegar al palco, saludó con frialdad con la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien se reencontró en público luego del tuit que generó tensiones con Francia.

En el palco también dijeron presente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y varios ministros, entre ellos Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Diana Mondino (Relaciones Exteriores) y Patricia Bullrich (Seguridad). A ellos se sumó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Durante el discurso, Milei ratificó su "compromiso" de eliminar las retenciones al sector agropecuario y reiteró que, cuando se termine de estabilizar la inflación, se podrá "levantar el cepo" al dólar. "Nadie tiene tantas ganas y yo en particular de salir del esquema que entre retenciones y cepo le expropia al campo el 70 por ciento de la producción", enfatizó.

Sq2Ei5YWrpq25bw4 (1).mp4

De todas formas, aclaró que no hay un tiempo preciso para llegar a esa medida: "No nos importa la presión ni de dónde venga, vamos a respetar el tiempo. El programa económico tiene tiempos y condiciones, hay que mirar la película y no sólo la foto".

El jefe de Estado subrayó que durante el debate de la Ley Bases tuvo "presiones" para que las retenciones fueran "coparticipables", algo que -según dijo- no aceptó para luego tener la potestad de quitarlas. "Las retenciones sí van a poder ser eliminadas y ése es mi compromiso", destacó Milei, y les pidió a los productores apoyo "a los cambios" que plantea el gobierno.

Milei también confirmó que en septiembre el impuesto PAIS “se va a bajar al 7,5% y se va a eliminar en diciembre”. Y luego, señaló que se están mejorando los salarios reales y las jubilaciones, por lo que “el país se encuentra frente a una recuperación cíclica”.

Antes del mensaje de Milei, el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, dijo: "Señor presidente, los productores necesitamos la certeza de que va a quitar las retenciones. Si seguimos trabajando es porque confiamos en su palabra, porque lo que producen las retenciones es el desaliento y la desaparición del productor agropecuario”.

Pino remarcó que podría “centrarse en la queja y el reclamo”, ya que “existirían motivos suficientes”, pero señaló que prefiere “apelar a la paciencia del hombre y la mujer del campo” y le dio “un voto de confianza” a Milei.