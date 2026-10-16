Javier Milei terminó su viaje a Estados Unidos y prepara su visita a España

Milei llegará al Aeropuerto Internacional Presidente Perón, donde lo recibirán el gobernador Rolando Figueroa y directivos de las principales empresas petroleras que participarán del evento.

Más adelante, el mandatario tiene previsto viajar a Catamarca el 29 de octubre para analizar proyectos vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las herramientas centrales del Gobierno para atraer capitales a sectores estratégicos.

La provincia tiene un papel relevante en el desarrollo de la minería y la explotación de litio, actividades en las que la administración nacional busca promover nuevos emprendimientos.

Nueva visita a España y respaldo a la derecha

En el plano internacional, Milei viajará a España el 20 de octubre, en medio de la expectativa por las elecciones anticipadas anunciadas en ese país para noviembre. Durante su estadía, participará de una conferencia en Madrid junto al economista Jesús Huerta de Soto, prevista para el 21 de octubre.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, formará parte de la comitiva que acompañará al mandatario y adelantó que la visita tendrá una agenda organizada, cuyos detalles serán comunicados oficialmente.

El viaje también estará atravesado por los vínculos políticos de Milei con sectores de derecha españoles, a los que busca respaldar en la previa de los comicios.

Distinción en Washington y vínculos internacionales

Durante su estadía en Estados Unidos, Milei recibió el reconocimiento de la Cámara de Comercio de ese país por su defensa de la libre empresa. La distinción se produjo en el marco de una agenda que combinó actividades institucionales, encuentros políticos y contactos con referentes del sector privado.

Además, el mandatario participó de una actividad en honor a la presidencia argentina de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA). Allí estuvieron presentes el embajador argentino, Alec Oxenford; el titular de la IHRA, Marcelo Mindlin; el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright; y el enviado especial para monitorear y combatir el antisemitismo, el rabino Yehuda Kaploun.

Durante el encuentro también se inauguró la muestra digital Argentina y el Holocausto, desarrollada en coordinación con el Museo del Holocausto de Buenos Aires.

Con el cierre de la gira por Washington, Milei retomará su agenda en el país antes de volver a Europa. En los próximos días, el Gobierno combinará actividades vinculadas con inversiones y energía con una estrategia internacional orientada a fortalecer sus alianzas políticas.