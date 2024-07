Javier Milei viaja a una cumbre conservadora en Brasil y se verá con Jair Bolsonaro

La cumbre tendrá lugar durante el fin de semana en el Balneario de Camboriú, en el estado de Santa Catarina. En ese marco, Milei tiene previsto entrevistarse con diferentes referentes políticos, entre ellos, el expresidente Jair Bolsonaro. Este encuentro se producirá en medio de las tensiones entre el libertario y su par brasileño Lula da Silva.

De acuerdo a la información que brindó el vocero Manuel Adorni, Milei tiene en agenda para el domingo un encuentro con el gobernador de Santa Catarina, Jorginho Mello. A su vez, el Presidente se entrevistará con empresarios de la Federación de Industrias de dicho estado, que integra una de las regiones de mayor desarrollo económico del país vecino.

Desde el círculo íntimo del jefe de Estado descartaron reuniones con integrantes del equipo de gobierno de Lula Da Silva, a quien Milei volvió a calificar de “corrupto” y “comunista” en los últimos días. “Las cosas que yo dije encima son ciertas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Que le dije corrupto? ¿Y acaso no fue preso por corrupto? ¿Y que le dije comunista? ¿Y acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aún cuando sea verdad?”, planteó el libertario, luego de que su par brasileño le exigiera disculpas por sus últimos dichos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/BolsonaroSP/status/1809361097905840411&partner=&hide_thread=false Tudo certo para recebe @jairbolsonaro , @JMilei e vários expoentes da direita internacional! pic.twitter.com/8fTjSckwpG — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) July 5, 2024

“No conversé con el presidente de Argentina porque creo que él debe pedirle disculpas a Brasil y a mí. Dijo muchas tonterías. Sólo quiero que él pida disculpas. Yo quiero a Argentina, es un país que me gusta mucho, es un país muy importante para Brasil, y Brasil es muy importante para Argentina. No es un presidente de la República quien va a crear cizaña entre Brasil y Argentina”, había expresado el líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Milei participará de este encuentro un día antes de la Cumbre del Mercosur en Paraguay, a la que no irá para no cruzarse con Lula, luego de los cruces ocurridos en los últimos días.

Después de su viaje a Brasil, Milei regresará al país, protagonizará una vigilia en Tucumán y firmará el tan ansiado Pacto de Mayo junto a gobernadores. Y al día siguiente, asistirá al Tedeum que se celebrará a las 9 en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y por la tarde dará el presente en el desfile militar por Avenida del Libertador.

En agenda para lo que queda del mes tiene previsto viajar a París, en una visita exprés, solo para concretar la bilateral con su par de Francia, Emmanuel Macron, fechada para el 26 de julio.