Tras el reclamo de Mauricio Macri, Manuel Adorni salió a hablar sobre la coparticipación porteña

En la habitual conferencia de prensa matutina, que esta semana incluyó dos faltazos por diversos motivos, el funcionario aseguró que “se va a cumplir con todos los fallos judiciales, este no es uno más de todos ellos y efectivamente se está trabajando con la Ciudad para resolverlo”.

La frase viene de la mano con una intención del Gobierno de bajar la tensión abierta con el PRO en plena interna por el rol que adoptará el partido sobre la administración de Milei luego de la salida de los partidarios de Patricia Bullrich de una asamblea que estaba teniendo lugar en el Hotel Abasto.

“Nada puede empatanar lo que hasta ahora viene funcionando muy bien, nos apoyaron en la Ley Bases, coincidimos en muchas lecturas, nada puede interferir en esa relación”, argumentó Adorni quien, en la misma línea, agregó: “Somos distintos, acatamos todos los fallos judiciales y vamos a trabajar con la Ciudad, que se lo viene haciendo. Hubo reuniones, Jorge Macri estuvo en algunas reuniones, y se va a cumplir con todos los fallos judiciales”.

Embed

La publicación de Mauricio Macri

Este miércoles, el expresidente y quien también fuera jefe de Gobierno porteño subió una publicación a su cuenta de la red social X en la que le reclamó al Ejecutivo nacional que cumpla con el fallo de la Corte Suprema. "Desde antes de ser gobierno apoyamos al actual presidente. Sabíamos que se enfrentaría a una situación económica y social explosiva, y sin ninguna condición ni especulación lo acompañamos en sus iniciativas, especialmente en la materialización de la estratégica Ley Bases", comenzó Macri su posteo.

Embed Desde antes de ser gobierno apoyamos al actual presidente. Sabíamos que se enfrentaría a una situación económica y social explosiva, y sin ninguna condición ni especulación lo acompañamos en sus iniciativas, especialmente en la materialización de la estratégica Ley Bases.



Para… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 3, 2024

Luego, sostuvo que "para alcanzar esos cambios, hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema". "Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la ciudad de Buenos Aires. No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones", consideró.

Y cerró: "El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos".