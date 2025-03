Javier Milei viajó a Bahía Blanca para supervisar la asistencia tras el temporal

El viaje del mandatario se realizó con una comitiva reducida y sin presencia de cámaras. Viajó junto a la secretaria General de la Presidente, Karina Milei, y la ministra Patricia Bullrich. Allá se encontrará con el ministro de Defensa Luis Petri, que permanecía en la ciudad, y tenía previsto reunirse, además, con el intendente Federico Susbielles y los responsables del operativo.

La expresidenta Cristina Kirchner había criticado duramente a Milei por no viajar a Bahía Blanca, por no mostrar empatía con los que sufren: "Pensé… ‘SEGURO QUE ESTE VIAJA A BAHÍA BLANCA, porque lo que pasó es apocalíptico’. Y no… NADA. ¡MADRE DE DIOS! ¡QUÉ DESCONEXIÓN EMOCIONAL TENÉS CON LOS QUE SUFREN!", escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

Incluso Cristina le cuestionó que usara los fondos del Banco Central para intervenir en el mercado cambiario, para que no se le dispare el dólar, en lugar de enviar dinero para la reconstrucción de la ciudad bonaerense afectada: "EN UN DÍA QUEMASTE MÁS DE LA MITAD DE LO QUE NECESITA BAHÍA BLANCA PARA SU RECONSTRUCCIÓN… FIJATE, MILEI."

NOTICIA EN DESARROLLO...