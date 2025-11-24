Juan Schiaretti será sometido a una operación cardíaca

"Por recomendación médica, el procedimiento fue programado y se realizará (el viernes 28) en la Fundación Favaloro de la ciudad de Buenos Aires", explicó el dirigente en su cuenta de X.

Por recomendación médica, el procedimiento fue programado y se realizará en la Fundación Favaloro de la ciudad de Buenos Aires. — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) November 24, 2025

Schiaretti deberá jurar como diputado nacional en la sesión preparatoria que se llevará a cabo el 3 de diciembre, para asumir formalmente el 10 de diciembre su mandato por los próximos cuatro años.

Como diputado, Schiaretti prometió que aplicará su experiencia de gestión de Córdoba al Congreso Nacional y podrá foco en el federalismo y el diálogo con la oposición y con el oficialismo