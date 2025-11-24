Política |

Juan Schiaretti será sometido a una operación cardíaca

El ex gobernador de Córdoba será trasladado a Buenos Aires y operado el viernes 28 en Fundación Favaloro, según é mismo informó en sus redes sociales.

El exgobernador de la provincia de Córdoba y diputado nacional electo por la coalición Provincias Unidas Juan Schiaretti será sometido a una intervención cardíaca para que le sustituyan la válvula aórtica mediante un cateterismo, según él mismo informó a través de sus redes sociales.

"Por recomendación médica, el procedimiento fue programado y se realizará (el viernes 28) en la Fundación Favaloro de la ciudad de Buenos Aires", explicó el dirigente en su cuenta de X.

Schiaretti deberá jurar como diputado nacional en la sesión preparatoria que se llevará a cabo el 3 de diciembre, para asumir formalmente el 10 de diciembre su mandato por los próximos cuatro años.

Como diputado, Schiaretti prometió que aplicará su experiencia de gestión de Córdoba al Congreso Nacional y podrá foco en el federalismo y el diálogo con la oposición y con el oficialismo

