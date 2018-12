Julio De Vido apuntó con todo al gobierno

“Nunca me pidieron que señale a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos, pero si me lo hubieran pedido, no lo hubiera hecho. Los buchones son peores que los torturadores”, sentenció.

De Vido habló desde el penal de Marcos Paz, donde cumple prisión desde fin de octubre de 2017, luego de que la Cámara de Diputados votara su desafuero, a raíz de su enjuiciamiento por hechos de corrupción.

“Hay que ganarle a este régimen oprobioso y a esta banda de corruptos que se han robado el país. Es hora de sacarlos, calculo que si el pueblo no lo hace antes será en las elecciones”, dijo. “Vamos a volver si hacemos las cosas que tenemos que hacer, si no nos dejamos cegar por el odio o por posicionamientos circunstanciales”, dijo el ex funcionario en un reportaje que le hizo el programa El Destape Radio desde el penal de Marcos Paz.

Si bien dijo “estar afuera del cantito del ‘Vamos a volver’”, De Vido consideró que “hay que recuperar el poder mediante un plan de gobierno y de lucha de los trabajadores”. “Lo primero que hay que hacer es ganar las elecciones y ser gobierno y después el empoderamiento del que hablaba Cristina (Fernández) hay que materializarlo a través de una Constitución que garantice el empoderamiento popular”, sostuvo.

Respecto a la unificación del justicialismo de cara a las elecciones del año próximo, De Vido aseguró: “Yo los quiero a todos adentro. Si convivimos durante 12 años por qué no vamos a hacerlo ahora”.

De Vido destacó que hay que hacer “enormes esfuerzos para tratar de aunar criterios, juntarnos y tener una enorme amplitud dentro del arco opositor que tenemos construir para poder volver en serio a traer a la gente los beneficios y conquistas que tuvieron durante los 10 años y del peronismo”.

Aseguró que no tiene “resentimientos” y recordó que el ex presidente Néstor Kirchner “siempre nos decía que para construir poder siempre había que estar lejos del odio y el rencor, la envidia y los celos porque eso destruye”, finalizó.