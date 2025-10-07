Karen Reihardt debe encabezar la boleta de LLA en la Provincia

En la lista original, quien secundaba a Espert era la actriz y modelo Karen Reihardt. De todos modos, el Gobierno quería que el dirigente del PRO, tercero en la lista, encabezara la lista en lugar de "El Profe".

La clave del dictamen de Roteta radica en la paridad de género. La fiscal argumentó que las leyes de acciones afirmativas buscan garantizar la igualdad de representación de las mujeres, y por lo tanto, nunca deben interpretarse de manera que perjudiquen al grupo que se intenta proteger.

La postura de la fiscal busca que Reichardt suba al primer lugar y que los demás candidatos también suban un peldaño en la lista de aspirantes a diputados.

image

La presentación de la LLA

Este lunes, los apoderados de LLA hicieron una presentación en la Justicia Electoral de la provincia de Buenos Aires para que Santilli reemplace a Reihardt.

Se basaron en el decreto 171/2019, que establece que si un candidato tiene que ser reemplazado por una renuncia, muerte o incapacidad, la persona que cubrirá su lugar será la “persona del mismo género que le sigue en la lista”.

De todos modos, el juez federal Alejo Ramos Padilla, con competencia electoral de La Plata, tendrá la última palabra.

El dictamen de la fiscalía no solo ocurre después de que Espert quede afuera de la lista de LLA, sino que también se da luego de que los equipos oficialistas ya hayan comenzado a trabajar en la agenda y estrategia para que Santilli logre achicar la distancia con Fuerza Patria.