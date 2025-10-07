José Luis Espert quedó imputado por el delito de lavado de activos

Esta investigación -revelada por el diario La Naciòn- se relacionada con los 200.000 dólares que Espert habría cobrado, en el año 2020, por parte del empresario acusado por narcotráfico Federico ‘Fred’ Machado, y cuya extradición a Estados Unidos fue aprobada este martes por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí será juzgado por fraude, por lavado de activos y narcotráfico.

La denuncia presentada por el diputado Juan Grabois contra el libertario indica que éste recibió en su cuenta “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”.

La Corte Suprema autoriza la extradiciòn de Fred Machado

La Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó este martes la extradición de Federico Andrés "Fred" Machado a los Estados Unidos, donde está acusado de fraude y delitos vinculados con el narcotráfico.

El máximo tribunal del país tomó la decisión por medio de una acordada de cinco páginas publicada hoy. De este modo, el empresario argentino, vinculado al diputado José Luis Espert, podrá ser juzgado en Texas por delitos que incluyen asociación ilícita, narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico, si el Poder Ejecutivo -a través de la Cancillería- autoriza la extradición.

El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sostiene que la solicitud estadounidense cumple con las normas internacionales de cooperación judicial y que los cargos imputados a Machado —cinco en total— están suficientemente respaldados.

Entre ellos se incluyen la participación en una organización criminal dedicada a la posesión y distribución de cocaína, complicidad en la importación ilegal de la droga, asociación ilícita para lavado de activos y conspiración para cometer fraude electrónico.