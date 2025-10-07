Milei en campaña: elogios a Santilli y defensa del orden fiscal

Durante la inauguración de la fábrica de la empresa de capitales estadounidenses Lamb Weston, proveedora de papas fritas congeladas, el mandatario destacó: "Esta nueva fábrica generará aproximadamente 3.000 puestos de trabajos entre los directos y los indirectos, entre la planta, los productores, los transportistas y el Puerto de Mar del Plata desde donde se exportarán los productos a toda la región”.

Y agregó: “Este es el camino: la inversión privada en negocios rentables, que generan puestos de trabajo genuinos de forma directa y que promueven la actividad en otros eslabones de la economía, integrando una cadena de valor donde estos otros eslabones generan aún más puestos de trabajo genuinos”.

Milei viajó a la ciudad balnearia con jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el primer candidato a diputado LLA Diego Santilli junto a quien se mostró por la calle Güemes.

adanos vía impuestos y burocracia, para que los argentinos puedan decidir por su propia cuenta cómo aprovechar”.

Contra los que "proclaman que no se llega a fin de mes"

El Presidente expresó: “Esos que proclaman que no se llega a fin de mes son defensores del Estado presente, y es interesante porque cuando a alguien no le no le alcanza es, definitivamente, porque sobra Estado. Esta gente si estuviera preocupada porque no le alcanza, porque no llega a fin de mes, no tendría que estar proponiendo como solución más Estado, sino menos Estado”.

“Nosotros estamos diciendo que vamos a bajar impuestos y que si podemos continuar con esta gestión y este manejo de la macroeconomía, de acá al año 2031, le vamos a devolver al sector privado 500 mil millones de dólares en impuestos que se van a bajar”, prometió.

Por su parte, reveló que la administración libertaria trabaja para recuperar “el fruto del esfuerzo”, y fustigó al socialismo. “Hay un camino: defender con uñas y dientes el orden fiscal, que es la primera condición necesaria para crecer”, aseveró.

“A partir de allí, con los números en orden, debemos llevar a cabo las reformas necesarias que catalicen nuestro crecimiento económico”, expresó, y sumó: “En menos de 30 años podríamos igualar a Estados Unidos. Por lo tanto, hacer grande a la Argentina nuevamente es posible, es factible, solo requiere de voluntad. Hay que seguir apostando a la libertad. No hay que aflojar".