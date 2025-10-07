El blanqueo tuvo la adhesión del 1 por ciento de los contribuyentes

El plan, anunciado en junio por el Gobierno nacional, buscaba atraer los dólares no declarados de los argentinos mediante una opción voluntaria. Los adherentes quedaban exceptuados de informar su patrimonio para los períodos fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2025, lo que se presentaba como un incentivo para sumar capitales al circuito formal.

Un proyecto con poca recepción

La propuesta se presentó en Casa Rosada con la presencia del entonces excandidato a diputado José Luis Espert, el titular de ARCA Juan Pazo y el ministro de Economía Luis Caputo. Sin embargo, la convocatoria no logró captar el interés esperado.

Además del régimen simplificado, el Ejecutivo envió al Congreso el Proyecto de Ley del Principio de Inocencia Fiscal, pensado para “blindar” a los ahorristas frente a futuras administraciones y permitirles disponer de sus fondos sin tener que demostrar su origen constantemente.

El proyecto, sin embargo, no recibió tratamiento legislativo, quedando frenado y sin efectos prácticos.

Con escasa adhesión y sin respaldo legal concreto, el régimen simplificado de Ganancias y el intento de “blindaje” no tuvieron el efecto buscado.