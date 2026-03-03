Kicillof defendió la función del Estado como garante la de educación

En ese marco, Kicillof sostuvo que el inicio de clases se da en un escenario complejo por las políticas del Gobierno nacional, al que acusó de paralizar obras educativas y desfinanciar el sistema público. “El Estado no es una entelequia: son las escuelas, los alumnos y los docentes. Cuando se lo destruye, se les quita a los chicos y chicas la posibilidad de un futuro mejor”, afirmó.

El mandatario provincial señaló además que las escuelas técnicas suelen ser especialmente afectadas por los gobiernos de derecha, porque según expresó, su modelo de país no contempla la producción nacional. En contraposición, remarcó que la Provincia continúa invirtiendo en educación técnica por considerarla fundamental para un proyecto basado en la industria, el desarrollo y la soberanía.

Por su parte, Magario destacó que el 70% de los estudiantes bonaerenses asiste a establecimientos públicos y subrayó que, sin el acompañamiento del Estado, la mayoría no podría acceder a la educación.

La ampliación de la Escuela Técnica Nº6 demandó una inversión de $1.881 millones y suma 18 aulas nuevas al sector de talleres inaugurado en 2023. Se trata de uno de los establecimientos más grandes de la provincia, con una matrícula superior a 600 estudiantes que cursan tecnicaturas en Electromecánica, Electricidad y Administración de las Organizaciones, entre otras especialidades.

El flamante edificio de la Escuela Primaria Nº59, ubicado en Villa Domínico, permitirá que la institución funcione en sede propia tras haber compartido instalaciones con la EES Nº31. Con una inversión de $1.502 millones de pesos, cuenta con dos plantas que albergan seis aulas, laboratorio, biblioteca, comedor, patio y oficinas administrativas.

Inicio del ciclo para aspirantes a la Policía Municipal

Durante la misma jornada, Kicillof y Ferraresi también pusieron en marcha el primer ciclo lectivo de la Escuela de Policía Municipal de Avellaneda. La formación inicial estará integrada por 124 cadetes, quienes recibirán capacitación para desempeñarse en articulación con la fuerza de seguridad provincial. Participaron también el ministro de Seguridad, Javier Alonso; el secretario de Seguridad local, Alejo Chornobroff; y el decano de la UTN Avellaneda, Luis Garaventa.

El Gobernador señaló que la iniciativa "busca fortalecer la coordinación entre fuerzas municipales y provinciales", y remarcó que "la Provincia continúa invirtiendo en capacitación, tecnología y herramientas para mejorar la seguridad".

La creación de la fuerza fue aprobada por el Concejo Deliberante en septiembre pasado. Los aspirantes cursarán en la sede local de la UTN y estarán habilitados para realizar detenciones y persecuciones, así como para portar armas de baja letalidad. Las personas aprehendidas deberán ser puestas a disposición de la Policía bonaerense.

En ese marco, se firmó un convenio para homologar la Tecnicatura en Seguridad Municipal, dictada por el Centro de Altos Estudios Especiales de la Policía (CAEEP), destinada a quienes ocupen cargos de conducción en la nueva fuerza.

También participaron de la jornada el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi; el subsecretario de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; el subsecretario de Articulación Institucional del Ministerio de Seguridad, Eduardo Aparicio; el secretario general de Escobar, Carlos Ramil; y la directora de la Escuela Primaria Nº59, Alejandra Fernández.