Kicillof comparó el actual modelo económico con el de 1976

“Hoy no vivimos en dictadura, pero sí somos testigos del ascenso de las extremas derechas que en muchos países”, dijo Kicillof al comenzar su discurso ante los Diputados y Senadores de la provincia de Buenos Aires, oportunidad en la que también realizó un repaso por su último año de gestión.

Recordó el golpe de Estado de 1976 y sostuvo que “no fue solamente una tragedia represiva: fue también un proyecto económico”. Apuntó que la dictadura buscó “disciplinar a la sociedad, desarmar las capacidades productivas e industriales de nuestro país y desatar la especulación financiera”, y que en ese proceso se intentó “quebrar a las organizaciones, la solidaridad y sofocar cualquier tipo de esperanza colectiva con relación a una sociedad más justa”.

“No recordamos para quedarnos en el pasado; recordamos para cuidar la democracia, para defender el futuro y para no naturalizar, nunca, la violencia contra la constitución y contra la dignidad de nuestro pueblo”, dijo el mandatario y señaló que, aunque no se vive en dictadura, se observa “el ascenso de las extremas derechas que en muchos países están atacando la convivencia democrática, y la idea misma de comunidad”, sostuvo.

Señaló que “nuestro país se convirtió en un laboratorio de una derecha extrema que llega al poder y gobierna exaltando el odio, consagrando al insulto y a la humillación como método político; es un proyecto que gobierna a fuerza de represión, violencia y amenazas, con persecución judicial y condenas injustas”.

Para el gobernador, “este clima de autoritarismo va de la mano de proyectos económicos que generan exclusión, desigualdad y que vacían de contenido social a la democracia”. Describió una sociedad “fracturada progresivamente entre una minoría repleta de privilegios y mayorías repletas de privaciones”.

Y apuntó: “las ventas en minoristas y en supermercados están 10 puntos por debajo, mientras que en mayoristas cayeron un 20%”. El consumo de “leche, carne vacuna, frutas y verduras y hasta yerba mate” marcó mínimos históricos.

Según detalló, “casi todos los sectores productivos se desplomaron: la industria cayó un 10%, la construcción un 26% y el comercio un 6%”. En la última temporada, un millón menos de turistas viajaron a destinos de la provincia de Buenos Aires y el consumo descendió un 35%.

“El panorama es alarmante: se están destruyendo empresas en todas las ramas, en todas las provincias y de todos los tamaños. Desde que asumió Milei, escuchen, cerraron cerca de 30 empresas por día”, afirmó.

Dijo que, a pesar de lo que se sostiene desde el Gobierno, “no es un plan basado en la libertad de mercado”, ya que el Gobierno “fija y controla estrictamente” precios. “La mano invisible del mercado no existe, es un verso”, afirmó el gobernador.

Kicillof se refirió al reciente traslado del sable corvo de San Martín y lo vinculó con la idea de soberanía. Subrayó que “soberanía no es levantar un símbolo para TikTok”, sino “defender la industria nacional, defender nuestros recursos y cuidar el trabajo argentino”. Para el mandatario, “soberanía significa no arrodillarse frente a intereses extranjeros”.

Con la llegada del actual Gobierno nacional, explicó, se abrió una segunda etapa en la que la Provincia debió “convertirse en escudo y red, para proteger a nuestro pueblo frente a un Estado nacional desertor y a un modelo económico desastroso”.

Seguridad, educación y obras

El Gobernad solicitó a la Legislatura la aprobación de una nueva ley para el personal policial y la modificación integral de la Ley de Seguridad Pública.

Destacó la puesta en marcha del plan Escuelas a la Obra, con más de 8.500 reparaciones realizadas y la inauguración de 296 nuevos edificios escolares. Además, se reinauguraron 519 establecimientos y se finalizaron 1.348 aulas nuevas, alcanzando el equivalente a más de 1.000 edificios educativos nuevos.

El mandatario resaltó que “todos los municipios importan” y que el objetivo es garantizar igualdad de oportunidades para evitar que pueblos, ciudades o regiones expulsen habitantes por falta de infraestructura o empleo. También anunció obras en Bahía Blanca.

"Ninguna Provincia se salva si el país se hunde", y acusó al Gobierno de Javier Milei de moverse en la "extorsión" al afirmar que "cuantos menos argumentos, más insultos”, como pasó con las palabras del mandatario el domingo en el Congreso.

Presencias en el recinto

Algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires se hicieron presentes en el recinto, en su mayoría, de nombres cercanos al gobernador y que suelen apoyar los proyectos que presenta el Poder Ejecutivo provincial.

Entre los presentes, estuvieron Federico Otermín de Lomas de Zamora, Federico Achával de Pilar, Damián Selci de Hurlingham, Juan Fabiani de Almirante Brown y Leo Boto de Luján. También integran la lista Andrés Watson de Florencio Varela, Mario Secco de Ensenada, Hernán Arranz de Monte Hermoso, Gastón Granados de Ezeiza, Javier Gastón de Chascomús y Maxi Suescun de Rauch.

Asimismo, estuvieron presentes Pablo Descalzo de Ituzaingó, Mariel Fernández de Moreno y Fernando Espinoza, intendente de La Matanza.