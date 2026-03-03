CAME expresó su preocupación por la caída de la actividad económica

“Estamos preocupados y ocupados porque hace muchos meses que el comercio se encuentra en caída y no vemos señales de que vaya a cambiar en los próximos meses", expresó el presidente de CAME, Ricardo Diab, a través de un conunicado.

Además "nos identificamos con lo que le sucede al sector industrial porque más allá de que podamos ampliar nuestra oferta de productos a un precio más accesible, entendemos que nuestros clientes son los trabajadores y si las unidades productivas cierran, eso nos afecta porque baja el consumo”, dijo el titular de CAME.

Por su parte, el presidente de FISFE, Javier Martín, sostuvo que “Argentina no puede producir todo, pero tampoco puede importar todo. Si no tenemos actividades con valor agregado vamos a tener sueldos paupérrimos. Tenemos que ser más eficientes, de eso no hay duda, pero necesitamos un país que acompañe con reformas estructurales que no están. Una apertura sin reformas lo único que hace es anticipar el aumento del desempleo”.

Los representantes de CAME y FISFE coincidieron, respecto de las reformas, en la necesidad de debatir la plataforma impositiva para disminuir la carga tributaria, generar propuestas que hagan más eficientes la logística, como mejores rutas, mayor conectividad ferroviaria y náutica, y mejor acceso al financiamiento con tasas accesibles.

Los datos

Según el relevamiento de ventas minoristas que lleva adelante la CAME a nivel nacional, en diciembre se confirmó la tendencia negativa que sufre el comercio, con una caída interanual del 5,2%. Sólo observando el último semestre del 2025, mes tras mes se evidencia la caída en las comparaciones interanuales .

El análisis sectorial de diciembre confirmó la tendencia recesiva: seis de los siete rubros relevados finalizaron con números en rojo. En ese marco, el 30 % de los comerciantes consultados aseguró haber empeorado respecto del 2024.

La producción industrial de las pymes a nivel nacional cayó en promedio un 7,3% en enero en la comparación interanual. Por otro lado, en la medición intermensual se detectó un descenso del 1,5%. La utilización de la capacidad instalada industrial se posicionó en el 61%, registrando una disminución de 1,7 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

El último informe de FISFE, correspondiente a diciembre de 2025, dio cuenta de un retroceso del 9,8% interanual en la actividad, mientras que el 68% de las ramas industriales presentó caída en su nivel de producción. Estos datos reflejan una retracción generalizada y sostenida en Santa Fe.

El informe adviertió que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron aproximadamente 300 industrias y 8.000 puestos de trabajo industriales en la provincia, lo que representó una baja del 4,9% en la cantidad de establecimientos y del 5,6% en el empleo sectorial.