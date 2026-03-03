Fuerte cruce entre Victoria Villarruel y Luis Petri tras el discurso de Milei en el Congreso

Durante su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el mandatario aludió a quienes, “desde la oposición o el propio Gobierno”, soñaban con “abrazar el sillón de Rivadavia”, en referencia a aspiraciones presidenciales. Esa frase fue interpretada como un tiro por elevación hacia Villarruel, con quien mantiene una relación política cada vez más distante.

Las críticas de Petri

En ese contexto, Petri se sumó a los cuestionamientos contra la titular del Senado. En diálogo con TN, sostuvo que la vicepresidenta “ha estado fuera de lugar durante dos años” y cuestionó su actitud durante el discurso presidencial, al señalar que en varios pasajes utilizó su teléfono celular detrás del mandatario.

El legislador fue más allá y afirmó que Villarruel “fue funcional a la oposición”. “Cuando vos te ofrecés a la oposición para ser una alternativa, siendo parte de un Gobierno, ¿qué sos?”, planteó.

Además, la acusó de haber facilitado debates parlamentarios que, a su juicio, “hirieron el programa económico” del Ejecutivo: “Si vos te ofrecés para abrir el Congreso para sancionar y debatir leyes que lastiman a los argentinos, ¿en qué te transformás?”.

El Presidente estuvo acompañado por el ministro Petri y en el acto estuvo también el futuro sucesor de éste. Luis Petri cuestionó a la Vicepresidenta tras la apertura de sesiones y la acusó de “apostar al fracaso del Gobierno”.

En esa línea, remarcó: “No actuó como lo demanda la Constitución apoyando al presidente. Apostó por el fracaso del Gobierno y se ofreció como una alternativa”.

La respuesta de Villarruel

La réplica no tardó en llegar. A través de su cuenta en X, Villarruel apuntó directamente a la gestión de Petri al frente del Ministerio de Defensa y al manejo de la obra social militar.

“Preocupante es que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) y que hizo su funcionario mendocino”, escribió.

Villarruel envió la normativa a la Cámara de Diputados. Victoria Villarruel respondió en redes a las críticas y apuntó contra la gestión de Petri por la situación de IOSFA.

Luego endureció el tono: “Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país. Creo que antes de divagar y comentar como una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial”.

Una relación rota

La tensión entre Milei y su vicepresidenta volvió a quedar expuesta durante la ceremonia. El saludo entre ambos en el ingreso al Congreso fue frío y distante, y el gesto del presidente durante su alocución alimentó las versiones sobre el quiebre político.

En su discurso, Milei denunció un “ataque coordinado” contra su gobierno tras la victoria electoral en la Ciudad y las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Señaló al Congreso por la sanción de “leyes irresponsables”, cuestionó a algunos medios por “operaciones” y acusó a sectores empresarios de apostar por una devaluación.

“Ese ataque, coordinado entre el Congreso, algunos medios de comunicación y sectores empresarios que apostaban por una devaluación para beneficiarse a costa de los pobres, generó un nivel de incertidumbre pocas veces visto”, afirmó.

El cruce entre Petri y Villarruel, con acusaciones personales y advertencias judiciales incluidas, dejó en evidencia que la interna libertaria ya se trasladó sin filtros al terreno público.