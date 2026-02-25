Kicillof destacó que "sin inversión no hay política de seguridad posible" y criticó al Gobierno nacional

En ese marco, Kicillof afirmó que: “En la Provincia sabemos que sin inversión no hay política de seguridad posible, por eso una vez más estamos dando respuestas concretas: con estos nuevos patrulleros, superamos los 9.500 móviles entregados desde que asumimos la gestión”.

“Lo hacemos en un contexto en el que el Gobierno nacional se desentiende de todas sus responsabilidades. Tiene planeada la disolución del Estado argentino y la está llevando adelante”, agregó el mandatario bonaerense.

Kiccilof acto Estuvieron presentes entre otros: el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el jefe de la Policía provincial, Javier Villa (Foto: GPBA)

“La frontera de nuestro país está absolutamente descuidada por el Gobierno nacional: no es posible así luchar contra el narcotráfico que tanto preocupa a los vecinos”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Para combatir el delito hace falta un trabajo serio y mancomunado como lo hacemos en la Provincia junto a los 135 intendentes: a pesar de que Milei nos corte los recursos específicos para la seguridad, vamos a seguir invirtiendo en equipamiento, en infraestructura y en la contínua profesionalización de nuestras fuerzas”.

Los nuevos móviles fueron adquiridos con recursos del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad provincial y permitirán reforzar las tareas de patrullaje en distintos barrios del distrito.

_SGE2771~2 Después del acto el Gobernador se acercó a saludar a los presentes en el acto y sacarse fotos (Foto: GPBA)

Por su parte el ministro de seguridad, Javier Alonso explicó que: “incorporamos móviles, personal y mantenemos un diálogo continuo con los municipios. Ese trabajo conjunto es el que permite transformar los diagnósticos en acciones concretas para la comunidad” porque “La seguridad requiere presencia del Estado, planificación e inversión, y ese es el camino que eligió la Provincia”, agregó.

Asimismo, se anunció la instalación de una nueva base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en el distrito, y la Provincia y el municipio suscribirán un convenio para la gestión local de 50 hectáreas de tierras.

“A su turno, el intendente Lanus, calificó esta entrega de patrulleros como "un hecho histórico para San Isidro y una muestra concreta de que cuando hay voluntad política, sin importar las diferencias partidarias, las soluciones llegan para los vecinos”.

Estuvieron presentes el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; funcionarios provinciales; la diputada nacional Fernanda Miño; concejales y concejalas.