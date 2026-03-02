Tensión en Medio Oriente: dos drones de Irán impactaron contra la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita

De acuerdo con las primeras evaluaciones oficiales, el fuego fue controlado y no se registraron víctimas, aunque sí daños materiales en la estructura. Medios internacionales confirmaron la presencia de humo en el sector y un despliegue de seguridad reforzado en el perímetro del barrio diplomático.

El ataque se inscribe en una escalada de represalias atribuidas a Irán contra las bases estadounidenses en la región, luego de los bombardeos del país norteaméricano e Israel sobre territorio iraní. En las últimas horas también se registraron ofensivas con misiles y drones contra objetivos estratégicos en el Golfo, en un contexto de creciente tensión militar.

Las primeras imágenes del incendio provocado por el ataque de drones

Embed | URGENTE: Primeras imágenes en Ruyadh tras el enorme incendio en la embajada de EEUU. pic.twitter.com/F9lx9y7y6J — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 3, 2026

Las autoridades sauditas mantienen bajo vigilancia la capital y reforzaron la custodia en instalaciones sensibles, mientras desde Washington evalúan la magnitud del incidente y sus posibles consecuencias diplomáticas y militares.

Estados Unidos pidió a sus ciudadanos salir de manera urgente del Medio Oriente

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una orden urgente para que sus ciudadanos abandonen Medio Oriente “ahora por medios comerciales debido a graves riesgos de seguridad”, tras la intensificación de los ataques en la región. La advertencia alcanza a países como Arabia Saudita, Israel, Líbano, Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, entre otros.

La recomendación fue difundida en redes sociales oficiales y se produce en medio de la ofensiva aérea contra Irán y la respuesta con misiles sobre territorio israelí. Mientras el presidente Donald Trump afirmó que las operaciones continuarán “a toda fuerza”, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que los objetivos militares “pueden lograrse sin fuerzas terrestres”, aunque no descartó nuevas decisiones según evolucione el conflicto.