Milei dijo que Santiago Caputo puede tener un cargo, defendió a Espert y retó a Trebucq

Consultado en una entrevista con el canal LN+ sobre si Santiago Caputo podría tener en el futuro "una función central en el Gabinete", el jefe de Estado respondió: "Absolutamente".

No obstante, evitó dar mayores precisiones sobre el caso de su "asesor estrella" o de otros cambios que podría haber en su equipo de colaborares: "No se adelantan los nombres. La mejor forma de arruinar a un funcionario es anticipar que va a tener un cargo, lo mata", sostuvo.

Sobre cuál sería un buen resultado para su espacio en la votación del domingo 26, dijo que será "el que permita conseguir el tercio (en Diputados) para defender las medidas del gobierno", ya que actualmente LLA no consigue evitar que la oposición pueda revertir medidas del Poder Ejecutivo.

Sobre el día después del 26 de octubre, sostuvo: "Pasada la pirotecnia electoral, hay un consenso a donde tiene que ir la Argentina. Mi compromiso es con los argentinos, bajar la inflación. El 30% me produce asco".

"Nosotros fijamos la cantidad de dinero a mitad del año pasado. Si el rezago de la política monetaria, acorde a nuevos estudios que dicen que son 26 meses, para agosto del año que viene la inflación va a ser cero", planteó el líder libertario.

En la entrevista también apuntó contra el kirchnerismo: "Venezuela, Cuba, ese es el modelo de ellos, son una minoría ruidosa".

"Basta de políticos demagogos, que buscan atajos", recriminó. Y agregó: "La joda keynesiana de incentivar el consumo destruyó el ahorro".

Tras sus dichos, Esteban Trebucq le tuvo que recordar que esa minoría ruidosa y decreciente le acababa de ganar las elecciones y Milei, que siempre quiere ganarla, no pudo más que asegurar que fue en circunstancias muy especiales y hasta desafió: "Vamos a ver la nacional".

Pero ese no fue el único entredicho de la entrevista, sino que también se cruzaron por los dichos de Trump tras la reunión en la Casa Blanca.

"La malinterperación maliosa de una periodista descontextualizando una definición del presidente Trump para operar en contra del Gobierno porque tienen problemas en su mercado", empezó a engranar Milei.

-Pero el presiente Trump posteó Midterm-, le dijo Trebucq, mencionando lo obvio. Trump dejó en claro que cuando dijo que si Milei perdía las elecciones no iba a instrumentar el rescate de la Argentina, se refería a las próximas elecciones del 26 de octubre.

En ese momento a Milei se le soltó la cadena y afirmó: "Si me interrumpe, agarre y haga la interpretación del Grupo Clarín que tiene problemas y le gusta estafar a la gente".

Sin perder la compostura, Trebucq intentó defenderse: "Yo no hago esa interpretación", pero Milei ya estaba en otro lugar.

La alianza con Macri

Trebucq le consultó al presidente por una posible reestructuración del gabinete el día después de las elecciones, y le preguntó si Santiago Caputo podría convertirse en el nuevo “jefe de gabinete”. El referente de LLA reconoció que el joven podría tener una función muy importante, pero no quiso decir cuál sería: “No se adelantan ni los nombres, ni los cambios. De vuelta, ¿o usted quiere que yo le esté dinamitando la vida a un ser humano? La mejor forma de arruinar a un funcionario es anticiparle que le va a dar un cargo, lo mata”.

El periodista entonces cambió de tema: “¿Volvió a hablar con Macri? Hoy Macri dijo que estaba de acuerdo con el rumbo, pero marcó algunas cuestiones”. El presidente reconoció: “No, lo hice antes de viajar a Estados Unidos y la verdad es que el viaje de Estados Unidos fue muy intenso”.

Milei y su postura sobre el caso Espert

Con respecto a la campaña que encabezan Diego Santilli y Karen Reichardt en la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert, el presidente afirmó: “La verdad es que están haciendo un trabajo fenomenal, y no solo ellos, sino toda la gente que está trabajando en la campaña. Están haciendo un esfuerzo enorme, y nosotros estamos trabajando duramente para hacer la mejor elección posible”.

En ese punto, Milei reivindicó a Espert: “A la luz de la operación de la que estaba haciendo víctima, creyó que estaba perjudicando el proyecto: se corrió, dio un paso al costado, un gesto de grandeza”. El periodista le preguntó sí había vuelto a hablar con el excandidato de LLA y el mandatario confesó: “No, después de que se bajó, no. Porque yo me tengo que estar involucrando con la campaña”.