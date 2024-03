Kicillof sobre la "rebelión fiscal": "Es gravísimo que un presidente llame a incumplir la ley"

“Es gravísimo y nunca ocurrió que un presidente de la Nación llame a incumplir la ley, en este caso la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires. No soy abogado, no se dentro de qué figura jurídica se encuadra, pero no pasó nunca. El que juró cumplir la Constitución Nacional no lo está haciendo”, indicó Kicillof.

En ese marco, luego de anunciar aumentos para estatales y jubilados del 13,5%, Kicillof apuntó contra el “ajuste criminal” que realiza el gobierno que encabeza Milei y realizó una advertencia explosiva: “Cuando el Estado se ausenta lo que se logra no es el anarco capitalismo sino el narco capitalismo”.

En ese contexto, el gobernador bonaerense acusó al jefe de Estado de atacar permanentemente a las provincias y reflexionó: “No sé por qué lo hace, no soy psicólogo. Hay que ponerle freno urgentemente a un desquicio y a la creencia de que es por impulsos, por raptos que se toman las decisiones. No se puede gobernar por impulso. Si una persona gobierna por impulsos uno se pregunta cómo pretende gobernar a un país. Tal vez sea una respuesta o una venganza por lo que ocurrió con el DNU en el Senado...”.

En esa última frase, Kicillof apuntó al rechazo contundente que la Cámara Alta le propinó al decreto 70/23 que desregulariza la economía. “No fue defendido por ningún experto de ninguna ideología política. Nadie dijo que era válido porque su contenido es pernicioso”, sentenció.

Para fundamentar esa mirada, explicó que ante la falta de prestaciones básicas como la salud y la educación, “las organizaciones criminales empiezan a tomar el lugar” que le corresponde al Estado. “Hay escuchas de algunos miembros de organizaciones criminales que empezaban a hablar de pagar los remedios, que no se podían pagar por el aumento desmesurado que hubo en las farmacias”, ejemplificó.

“Invito al Presidente a que salga del encierro, que salga y recorra lo que pasa en nuestros barrios, producto de este plan económico que resulta criminal en sus resultados. Tal vez no se ve en Olivos ni tuiteando obsesivamente por la madrugada... No está viento el daño del brutal ajuste que lleva adelante”, remató.

Además Kicillof apuntó: “Parece un chiste pero es muy grave la agresión, la violencia. Lo cierto es que, cuando se cayó la Ley Ómnibus, el Presidente anunció que iban a cortar recursos a las provincias, que las iban a fundir... Y así empezaron al otro día, cortaron el fondo de incentivo docente, aumentaron los boletos de colectivo y cortaron recursos de todo tipo”.

“El punto no es achicar el Estado solamente; con estas decisiones para que no se puedan cumplir las leyes tributarias, se trata de una cuestión de desintegrar muy claramente las capacidades del Estado provincial e incluso la unidad nacional”, concluyó.

El Gobernador encabezó este lunes una conferencia de prensa en Gobernación dónde también informó sobre las siguientes medidas económicas: