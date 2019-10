Kicillof: "Macri dice que 'Sí se puede', pero evidentemente ellos no han podido"

“Macri anda diciendo que ‘Sí se puede’, pero el problema no es si se puede o no, porque evidentemente no han podido. El problema es que no se debe gobernar así, sacando el trabajo, el salario, la jubilación, atacando a los maestros y maestras”, criticó.

ADEMÁS:

"La universidad pública nos dio cinco premios Nobel, Macri no debe saberlo"

“El Presidente nos mandó a dormir, pero acá estamos: atentos, militando. Acá no se duerme nadie”, lanzó el postulante en un acto en Mar del Plata donde recordó el discurso del mandatario pos elecciones PASO. “Nos vinieron a decir que si se votaba a la oposición de Macri las cosas iba a ir mal”, rememoró.

“Pero el pueblo entendió que los que vienen rompiendo la economía son ellos y por eso no los votó”, justificó Kicillof y fue contundente al asegurar: “el 11 de agosto las urnas dijeron que los responsables de esta situación se llaman Mauricio Macri y María Eugenia Vidal”.

El candidato visitó los municipios de General Guido, Lezama, Maipú y Mar del Plata, acompañado de su compañera de fórmula, Verónica Magario, y de la postulante a intendenta del peronismo, Fernanda Raverta.