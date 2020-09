"Las medidas tomadas garantizan que los dólares para la producción están disponibles", subrayó Kulfas a Radio 10, al tiempo que puntualizó que el nuevo escenario "da certeza a las empresas que necesitan maquinaria, insumos y otros bienes que el país no produce, que los dólares van a estar disponibles y no se van a ir en otros fines que no son prioritarios".

Así el funcionario nacional defendió la aplicación del anticipo del 35% del impuesto a las Ganancias sobre la compra del dólar ahorro, y la toma a cuenta de pagos con tarjetas en dólares como parte del cupo mensual de US$ 200 por persona.

También señaló que "la relación entre los precios y el tipo de cambio es con el dólar oficial", y precisó que a ese valor "es al cual se realizan las importaciones de los insumos que el país necesita para producir y de algunos bienes finales".

Remarcó que durante el gobierno de Mauricio Macri "los problemas de falta de dólares se arreglaban tomando deuda y así nos fue: hubo que reestructurar la deuda externa porque era impagable así como la dejaron".

Afirmó que "la solución genuina y real es producir más para la exportación, agregar una oferta de dólares que es lo que se está trabajando fuertemente con la Cancillería", y subrayó que otro objetivo es "sustituir muchos bienes que se importan y podrían producirse en el país".

"El contexto es complicado, no hace falta hacer un análisis demasiado profundo. Estamos administrando una doble crisis, la del coronavirus y una previa. Desde 2018 tenemos una situación de recesión, sobreendeudamiento y tasas de interés impagables", precisó.

Indicó que cuando se inició el gobierno de Alberto Fernández, "la tasa de referencia del Banco Central estaba en el 75%", y destacó que "esto significaba que las pymes se tenían que financiar al 100%".

Kulfas aseguró que "ninguna economía puede crecer con esa tasa de interés", y puso de relieve que "eso se modificó y hoy tenemos un sistema financiero donde hay crédito disponible a tasas razonables".

También señaló que "había una deuda insostenible que se reestructuró en un 99% lo cual es un éxito y permite avanzar en la normalización".

"Estamos viendo una incipiente reactivación, todavía con dificultades porque es heterogénea, pero hay actividades que están funcionando y otras que todavía facturan muy poquito o están cerradas", precisó.

Explicó que el plan actual es "tranquilizar la economía, mitigar los efectos de la pandemia, impulsar la reactivación de la industria y del consumo, y avanzar con los programas de inversión y de recuperación de las exportaciones".

En ese sentido, puntualizó que la idea es "restablecer un flujo (de dólares) que pueda cerrar la brecha en el mercado cambiario".

Destacó que "muchos sectores industriales están produciendo por encima del año pasado, caso maquinaria agrícola", y añadió que "hay empresas que realizan inversiones y abren nuevas líneas de producción, como cervecería Quilmes, textil Santa Ana, y otras compañías en los sectores de refinación de hidrocarburos, en producción de químicos, de indumentaria, de calzado, de línea blanca".

"En un contexto sumamente difícil se está viendo reactivación; implementación de nuevas medidas vinculadas al consumo, como el Ahora 12; programas de desarrollo de inversiones con mayor contenido nacional, como en la industria automotriz", sostuvo.