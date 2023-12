Por eso la que habló ayer fue Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. “Los únicos que no cobrarán los planes serán los que corten calles”, aseguró la ministra en un breve mensaje grabado que subió a sus redes sociales. Y dejó bien en claro que “todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano”, en una clara alusión al rol de quienes lideran organizaciones sociales y convocan a las manifestaciones en la avenida 9 de Julio.

“Comenzaremos a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales”, anunció Pettovello. Y agregó: “Iniciaremos un proceso para la eliminación de la intermediación”.

¿Cómo hará el Gobierno para identificar a quienes instigaron o promovieron los cortes? ¿Cuántos de los manifestantes podrán ser identificados y en consecuencia no recibirán su plan social?

Una opción es utilizar el sistema de reconocimiento facial que funciona en la Ciudad de Buenos Aires desde 2019 y que tiene como objetivo identificar personas con orden de detención de la Justicia. Este sistema utiliza las imágenes en vivo obtenidas por las cámaras de video instaladas en la vía pública y las compara con las fotos de las personas buscadas por la Justicia.

Pero este sistema se basa en el listado de prófugos del Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Co.Na.R.C), que depende Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y sólo sirve para recuperar prófugos de la Justicia. De manera que este recurso tendría sus limitaciones. Otra opción es que la policía detenga a quienes interrumpen el tránsito por cortar la calle y los identifique. Desde el Gobierno no precisaron aún cómo lo harán.

Lo que sí buscó dejar en claro la ministra de Capital Humano fue darle la tranquilidad a los beneficiarios del plan. “Deben saber que nadie puede obligarlos a ir una marcha con la amenaza de dar de baja un plan”, dijo Sandra Pettovello. Y agregó: “Por esta razón suspenderemos el control de los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales. Reiteramos: ya nadie va a poder dar de baja tu plan”.

El presentismo de los beneficiarios de los planes sociales es una herramienta que muchas organizaciones sociales utilizan como presión para garantizar que las personas vayan a las manifestaciones a cambio de recibir el plan. Lo que el Gobierno quiere es desarticular este mecanismo.

La respuesta de las organizaciones sociales a las declaraciones de la ministra no se hizo esperar. “Los anuncios de Pettovello son una amenaza a los trabajadores desocupados, aquellos que cobran un programa social”, se apresuró a decir Eduardo Belliboni, uno de los referentes del Polo Obrero, una de las organizaciones piqueteras de mayor convocatoria en la callle. Y agregó: “Lo hacen porque saben que vamos a encabezar una movilización el próximo 20 de diciembre, donde vamos a ser miles y miles de trabajadores que vamos a salir a la calle en Buenos Aires y en todo el país”.

Belliboni consideró que “la ministra anuncia medidas que no tienen nada que ver con la realidad social de miles de personas. Los planes están congelados, así que no es que los van a dar de baja porque alguien se movilice, sino que van a desaparecer por la inflación que ya se cobró más del 50% del poder adquisitivo de ese programa social. En dos meses desaparecen”. Y aseguró: “No van a pasar con esta política de aplastamiento de los derechos de los trabajadores. Vamos todos a la calle el próximo 20”.

Se refería a la movilización convocada por las distintas agrupaciones piqueteras que se hará este miércoles 20 de diciembre. Ese día, los piqueteros se concentrarán a las 16 en el Congreso de la Nación y tienen previsto marchar hasta la Plaza de Mayo.

La diputada de Unión por la Patria Natalia Zaracho, que integra el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), también criticó el mensaje de Pettovello. “Las primeras políticas de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se centran en reprimir, generando miedo e intentando disciplinar a los más pobres. ¿No sería mejor que se esfuercen en ampliar derechos en vez de criminalizar la protesta? ¿La libertad para quiénes defienden?”, reprochó la diputada, que milita en el espacio de Juan Grabois.

El ministerio de Capital Humano (antes Desarrollo Social) posee varios programas sociales, pero el más abarcativo es el Potenciar Trabajo que cobran alrededor de 1,2 millón de personas que reciben $ 78.000 por mes (más $ 10.000 de un bono de fin de año que les entregarán ahora). Quienes reciben este programa de asistencia no recibirán extras, ya que el Gobierno anunció que no reducirá la cantidad de planes pero no aumentará el monto, ya que se regirá por el monto presupuestado en 2023, sin incrementos a futuro.

El Potenciar Trabajo tiene intermediación de organizaciones sociales. No ocurre lo mismo con la Asignación Universal por Hijo: (AUH) ni la Tarjeta Alimentar que se pagan directamente al beneficiario a través de una tarjeta de débito. Estos dos planes —que no tienen intermediarios— sí tendrán aumentos: desde eel primero de enero el mínimo de la AUH será de $41.322 mientras que la tarjeta Alimentar para una famliia con 1 hijo será de $33.000; con 2 hijos, será de $51.750; y con 3 hijos o más será de $68.250.

Pero este miércoles, la protesta será por quienes reciben un Potenciar Trabajo y por el poder de las organizaciones sociales en el territorio, en la calle, la segunda gran batalla que tendrá que dar el flamante gobierno liberal libertario en apenas 10 días de gestión.