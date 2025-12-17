La CGT calificó al protocolo antipiquetes como "provocación innecesaria"

“Exigimos al Gobierno nacional que garantice la integridad física y la libertad de quienes participen de la movilización”, publicó la central obrera.

Además, la CGT indicó que los trabajadores tienen derecho a manifestarse libremente porque es “una garantía constitucional y democrática que debe ser respetada por las autoridades públicas”.

En ese sentido, los sindicatos aseguraron que la manifestación será de manera “pacífica, organizada y responsable”. También expresaron que la “protesta social no es un delito”.

“(La marcha) es una herramienta legítima de expresión colectiva frente a políticas que afectan derechos fundamentales, el empleo, la producción y la justicia social”, agregaron.

Asimismo, aclararon que realizarán esta marcha en el marco de la ley y le exigieron al Gobierno que garantice la integridad física y la libertad de las personas que participarán de la manifestación.

La postura de la CGT en en el plenario de comisiones del Senado

Por su parte, las autoridades de la CGT fustigaron contra la reforma laboral que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei en el plenario de comisiones del Senado donde se discute el proyecto.

El primero en tomar la palabra fue Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato y secretario general del Sindicato del Seguro, quien dijo que la iniciativa es inconsulta con "la enorme cantidad de empleadores que están esperando una modernización".

“El inicio de la ley bases pusieron período de pruebas y fondo de cese (..) para promover el trabajo: no generaron empleo genuino. El problema no es el cambio de la relaciones laborales, que sí hay que cambiarlas, pero entre los que tienen las fuerzas productivas y el trabajador”, expresó Sola.

Para el representante sindical, la reforma del Gobierno “tiene grandes problemas de constitucionalidad". “Solicitamos que esto no sea una discusión entre gallos y medianoches”, dijo Sola ante las comisiones de Trabajo y de Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

Embed MARCHAMOS CONTRA LA REFORMA LABORAL



Defendemos el trabajo argentino

Defendemos el salario

Defendemos la producción nacional



La respuesta es unidad, organización y calle.#CGTMarcha #ReformaLaboral #MovimientoObreroOrganizado #TrabajadoresUnidos pic.twitter.com/DrjQqF45vy — CGT (@cgtoficialok) December 17, 2025

En tanto, Jorge Arguello, de Camioneros, afirmó que la ley “es regresiva”. “No es una reforma, es una flexibilización laboral. No se genera más trabajo quintando más derechos”, argumentó el referente.

“Algunos sectores de los empresarios no quieren esta ley. No les sirve. Sacarle todos los derechos a los trabajadores me parece una locura y que estamos equivocando el camino. Entendemos que hay algo nuevo en el mundo, pero hay que discutirlo”, agregó.

El otro triunviro y secretario general de SEIVARA, Cristian Jerónimo, reiteró que la CGT no avaló en ningún momento el proyecto de la reforma laboral y dijo que no le aporta “nada al mundo del trabajo”.

“Sabemos que hay que mejorar ciertas cuestiones, pero no hay mejor que los trabajadores y la contraparte, los empresarios, para construir el mejor proyecto en el cual entienden las necesidades de las distintas actividades”, siguió.

Jerónimo se quejó porque el Gobierno libertario no los convocó para la discusión. También fustigó contra el Consejo de Mayo. “Han demostrado de vuelta que nos mintieron. Sin el aval del mundo del trabajo ellos avanzaron con un proyecto”, sintetizó Jerónimo.