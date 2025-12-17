Policiales |

Incidentes en la marcha de jubilados: golpes y tironeos con la Policía y Gendarmería

La Policía Federal usó un camión hidrante para desalentar la movilización en el Congreso. Es el primer operativo de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Una serie de incidentes se registraron en la tarde de este miércoles en la marcha que los jubilados llevan adelante todas las semanas en las inmediaciones del Congreso de la Nación, mientras los diputados debatían el Presupuesto 2026 dentro del recinto.

Los manifestantes voltearon las vallas y se enfrentaron a los empujones con los efectivos de la Policía Federal y Gendarmería que estaban dispuestos en el lugar para hacer cumplir el protocolo antipiquetes.

Las fuerzas federales utilizaron un camión hidrante para desalentar la protesta de los jubilados, que estuvieron acompañados de organizaciones sociales, partidos de izquierda y gremios combativos.

La Policía Federal está a cargo del operativo en Congreso, mientras la Policía de la Ciudad se ubicó en un tercer cordón de seguridad, indicaron fuentes policiales.

Se trata del primer operativo implementado por la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que remplazó en el cargo a Patricia Bullrich, flamante senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA).

"Están tirando agua sobre las personas que se encuentran sobre la valla metálica y que de alguna manera evitan que se puedan unir las mismas para que no las puedan tirar más", señaló desde el lugar el periodista de C5N Nicolás Munafó sobre la labor de los camiones hidrantes.

Luego agregó que "se trata de una situación que no vivíamos hace tiempo compañeros, en el cual dos carros hidrantes ya están colocados sobre la Plaza de Congreso".

