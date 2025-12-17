Se debate el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados

Además, los diputados nacionales discutirán las reformas del procedimiento y Régimen Penal Tributario.
Los legisladores de la Cámara de Diputados de la naciòn debaten este martes el proyecto de ley de Presupuesto 2026, cuyo dictamen se aprobó ayer en la Comisión de Hacienda y Presupuesto que preside Bertie Benegas Lynch.
Los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y sus socios del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo juntaron 28 firmas (seis en disidencia parcial) para avalar el dictamen de mayoría, mientras que los 18 representantes de Unión por la Patria suscribieron un despacho propio de minoría, y hubo un tercer dictamen con tres rúbricas del interbloque Unidos.
El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, destacó el hecho de que el jefe de Estado enviara al Congreso nacional “un presupuesto con equilibrio fiscal, ”algo que debió haber pasado siempre en la historia argentina y no sucedió".
