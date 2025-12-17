Se debate el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados

Embed

Los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y sus socios del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo juntaron 28 firmas (seis en disidencia parcial) para avalar el dictamen de mayoría, mientras que los 18 representantes de Unión por la Patria suscribieron un despacho propio de minoría, y hubo un tercer dictamen con tres rúbricas del interbloque Unidos.

El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, destacó el hecho de que el jefe de Estado enviara al Congreso nacional “un presupuesto con equilibrio fiscal, ”algo que debió haber pasado siempre en la historia argentina y no sucedió".