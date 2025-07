La Embajada de China le responde al diplomático que Trump enviará a la Argentina

"[En Argentina] hay 23 provincias y cada una de las provincias tiene su propio Gobierno separado y esos gobiernos separados podrían negociar con fuerzas externas, con los chinos u otros, para entrar y hacer proyectos", afirmó Lamelas, durante una audiencia en el Senado estadounidense, que debe confirmar o rechazar su nombramiento.

En su intervención, aseveró que esa autonomía regional podría "prestarse a la corrupción por parte de los chinos", por lo que admitió que como embajador pretendía viajar "a todas las provincias y tener un diálogo y una verdadera asociación con esos gobernadores".

El empresario también anticipó que, si es confirmado como embajador, ayudará al Gobierno del presidente Javier Milei para asegurarse de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ya cumple una condena por corrupción, "reciba la justicia que merece".

La respuesta de la Embajada China

Los dichos de Lamelas tuvieron una inmediata repercusión en Argentina, en donde el vocero de la embajada China condenó los "prejuicios ideológicos" y el "pensamiento de suma cero de la Guerra Fría" por parte personas relevantes de EE.UU., lo que contradice los valores democráticos de los que ese país suele hacer alarde.

"China siempre se ha adherido a los principios de respeto mutuo, igualdad de trato, beneficio mutuo y resultados de beneficio mutuo en los intercambios y la cooperación con los países latinoamericanos, y nunca ha buscado esferas de influencia o interés geopolítico, ni ha atacado a terceros", recalcó Beijing en su comunicado.

En esa línea, la representación del país asiático consideró que Argentina "no debe convertirse en un escenario para los juegos de las grandes potencias", sino en una de las pruebas de la importancia que tiene la cooperación internacional para el desarrollo.

"Aconsejo a las personas relevantes que no 'reflejen' a China con su lógica hegemónica", destaca la comunicación oficial.

Repercusiones políticas

Las declaraciones de Lamelas también tuvieron su repercusión en el Congreso. La diputada peronista Constanza Alonso consideró que sus dichos son un caso escandaloso y peligroso. "Nosotros no somos colonia. No lo fuimos y no lo vamos a ser", dijo.

Los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein, por su parte, presentaron un proyecto de resolución para que el Congreso exprese "su más enérgico repudio" a Lamelas, "por constituir una injerencia inadmisible en materia de soberanía nacional", además de conminar al presidente a que rechace su nombramiento.

En el mismo sentido se pronunció el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien cuestionó la "amenaza colonialista" de Lamelas. "No aceptamos, ni aceptaremos, intromisiones externas que busquen disciplinarnos", sostuvo.