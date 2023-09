La entrevista de Tucker Carlson a Milei batió un récord de audiencia

Fue tan grande la repercusión que generó la entrevista que el magnate estadounidense Elon Musk compartió en las redes sociales la nota realizada por Carlson a Milei, en la que, entre varios temas, se habla del Papa, de la inflación en el país, y se le da consejos a Donald Trump.

La entrevista de Tucker Carlson a Javier Milei alcanzó los 300 millones de visualizaciones, convirtiéndose en el video más visto de la historia de X (Twitter) superando a la que le realizó a Trump. pic.twitter.com/pCTqJ1wKUI — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 15, 2023

“El próximo presidente de la Argentina puede ser Javier Milei ¿Quién es? Viajamos a Buenos Aires a hablar con él y averiguarlo”, escribió Carlson en su cuenta de X para postear el video de la entrevista completa con el libertario.

Unos instantes después, Musk, llamó la atención al compartir la entrevista para que sus seguidores la vieran y opinó: “Interesante”.

Aunque su publicación fue novedosa, el fundador de SpaceX y director ejecutivo de Tesla había hecho un comentario sobre el avance de la entrevista a Milei. “La hiperinflación y la política monetaria imprudente pronto podrían devastar la economía global. Viajamos a Argentina, donde ya pasó”, anticipó Carlson en el video que subió a X. En respuesta, Musk escribió una dura crítica a la gestión de Alberto Fernández: “El gasto excesivo del gobierno, que es la causa fundamental de la inflación, ha arruinado a innumerables países”.

Cabe resaltar que el anterior video que tenía el máximo de reproducciones en la plataforma era otra entrevista que había realizado Carlson, la cual alcanzó las 256 millones de visualizaciones y en la que se entrevistaba al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las frases más polémicas de Javier Milei

En la entrevista, el candidato a presidente afirmó que si es electo no hará “negocios con ningún comunista”, entre quienes enumeró a China, Rusia y Brasil, y volvió a apuntar contra el Papa Francisco, porque el líder de la Iglesia Católica tiene “afinidad con los comunistas asesinos”.

Asimismo, Milei dijo que el Papa, que “juega políticamente” y “ha mostrado afinidad con dictadores como (Fidel) Castro y (Nicolás) Maduro”.

Ep. 24 En español pic.twitter.com/R0BdxpceEs — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) September 14, 2023

Entrevista completa a Javier Milei en español.

“Considera que la justicia social es un elemento central de su misión y eso es muy complicado porque la justicia social es robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra”, remarcó.

Frente a la entrada de Argentina a los BRICS, Milei explicó que si él es presidente no va a hacer negocios “con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Lula no entra ahí”.

Sin embargo, argumentó: “nosotros queremos ser el faro moral del continente. Queremos ser defensores de la libertad, democracia, diversidad. De la paz”.

A su vez insistió en que es “un problema” considerar que “donde hay una necesidad nace un derecho” y ratificó su postura frente a la interrupción legal del embarazo en Argentina: “como libertario estoy filosóficamente a favor de respetar el derecho a la vida, la vida comienza en el momento de la fecundación. El aborto es un asesinato agravado por el vínculo y el diferencial de fuerzas”.