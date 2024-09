La falta de controles, eje de una denuncia contra ANSES

Como informara DIARIO POPULAR la semana pasada, Marijuan denunció por malversación de caudales públicos a la actual conducción de la ANSES, a la que imputa haber firmado un convenio con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), por un monto del orden de los 800 millones de pesos y sin una contraprestación clara.

En su denuncia, el funcionario señala a Mariano Antonio Salvador de los Heros Battini (titular de ANSES) como responsable de “la presunta comisión del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública previsto en el artículo 174, inc. 5° del Código Penal, en función del artículo 173, inc. 7° del mismo cuerpo legal”.

Según explicó Marijuan a este medio, se trata de una relación que mantiene ANSES desde hace varios años con la OISS. “Lo que nos llamó la atención fueron varios temas, en primer lugar cómo puede ser que este contrato se prolongue durante tantos años”, señaló.

“Pero lo más llamativo es el importante salto cuantitativo que dio el contrato en la renovación de este año bajo la actual gestión de ANSES, cuando pasó de 40 millones a 800 millones de pesos”, destacó el fiscal federal.

“Y además quiero resaltar algo que también nos llamó mucho la atención y es que no existen auditorías dentro del ANSES respecto de qué se hace con este dinero por parte de la OISS. Lo vemos como una liberalidad de ANSES a una entidad privada, a la que prácticamente la ayuda a subsistir a cambio de no se sabe qué”, agregó.

Según explicó el funcionario judicial, ANSES tiene su propio organismo de auditoría “pero cuando le pedimos que nos entreguen los estudios realizados con motivo de la entrega de ese dinero, parece que no se hizo ningún tipo de estudio nunca”.

En su presentación, Marijuan enumera más de una decena de convenios que ANSES y OISS firmaron desde 2019. Con respecto al último, se precisa que fue suscripto para “promover los mecanismos e instrumentos que permitan optimizar el sistema integrado de información y conocimientos que reúna, analice, investigue, estudie, produzca y sistematice distintas dimensiones, tendencias, diagnósticos y dinámicas de los diferentes subsistemas de la Seguridad Social para utilizar como base en el diseño y la implementación de políticas y la toma de decisiones”.

Para el cumplimiento de dichos fines, se dispuso en la cláusula tercera del documento que la ANSES transfiera a favor de la OISS un total de $800.000.000 a saldarse en un primer pago de $50.000.000 dentro de los cinco días posteriores a la suscripción del acuerdo y el remanente a depositarse mensualmente en función a las estimaciones de gastos que se previeran erogar en cada período.

Al solicitarse un informe que justificara esas erogaciones, desde el organismo de auditoría interna de ANSES respondieron que “…esta Unidad de Auditoría Interna no posee la información solicitada, no es depositaria de la misma, ni responsable de producirla. Además, no hemos realizado ningún informe de auditoría con respecto a los convenios con la OISS”.

Frente a esas evidencias Marijuan consideró: “No hay contraprestación que se pueda conocer. Por lo que se puede saber OISS hace cursos de capacitación en temas de seguridad social para abogados, etc. Entonces no se entiende a cambio de qué paga ANSES”.

La relación con esta entidad tiene relativamente vieja data ya que aparentemente hubo contratos desde el año 2019. DIARIO POPULAR le preguntó a Marijuan si las irregularidades ¿las constata durante esta administración de ANSES o anteriormente también ocurrieron?

“Yo hago referencia a toda la contratación. Pero me llama mucho la atención que esta última gestión multiplicó el valor de la asignación. Está especificado en la denuncia que el valor de la irregularidad que tiene el ANSES con en este organismo, lo multiplicó y lo aumentó de manera importante”, respondió. Según explicó el fiscal federal, el delito que se investiga es “malversación de los caudales públicos, porque la verdad están sacando plata del Estado, de este organismo. En definitiva están sacando plata de la caja de los jubilados para entregársela a un organismo privado”.

La denuncia recayó en el Juzgado Federal N° 6, que estaba a cargo de Rodolfo Canicoba Corral y que actualmente quedó vacante. Marijuan adelantó que “habrá un requerimiento de instrucción y se empezarán a realizar las pruebas que nosotros estamos sugiriendo en la denuncia”.

“En este momento tan complejo del país, lo que hay que hacer es proteger y cuidar los recursos del Estado y la verdad que estar destinándolos a una entidad privada, no se entiende cuál es el beneficio, cuál es la necesidad y la conveniencia”, finalizó el funcionario.