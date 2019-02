La defensa de la ex mandataria solicitó, el viernes pasado, que el juicio no comience el 26 de febrero como estaba previsto, hasta tanto esté completa y reunida todas las pruebas del caso, especialmente los resultados de un peritaje contable sobre una parte de la obra pública objetada.

Antes de resolver, el Tribunal Oral Federal 2, a cargo de la causa, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Tassara, le pidió opinión al fiscal que estará en el juicio. Y Luciani no dudó: pidió que se mantenga la fecha prevista.

El funcionario judicial señaló que la defensa no explicó en su pedido cuál es el perjuicio de iniciar el juicio sin el resultado del peritaje y que en rigor no hay ninguno ya que se puede hacer como ocurrió en otros casos y afirmó que no hay violación al derecho de defensa y que se trata de un planteo dilatorio.

ADEMÁS:

Causa de los Cuadernos: Víctor Manzanares, ex contador de los Kirchner quiere convertirse en un nuevo arrepentido

Lavagna definirá a mitad de año si es candidato y reiteró que no irá a una interna con el PJ

Por último, Luciani recordó que la Argentina está adherida a tratados internacionales de lucha contra la corrupción en los que se comprometió a acelerar este tipo de causas.

Este no es el único planteo que hizo la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Carlos Beraldi. También pidió que el caso no sea juzgado en los tribunales de Comodoro Py, sino en la justicia de Santa Cruz.

Por las presuntas irregularidades en la obra pública junto con Cristina Kirchner, serán jugadas otras 15 personas, entre ellas Lázaro Báez, Carlos Kirchner Julio De Vido, José López, Abal Fatala y Nestor Periotti.