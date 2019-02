"Sería contraproducente respecto a la idea que estoy señalando. ¿Qué sentido tiene que alguien participe de la interna de un partido político y después pretenda imponerla al conjunto? No tendría sentido, son cosas incompatibles. Hay quienes piensan que ese es el sistema y yo los respeto mucho, pero en lo personal no tengo ninguna intención de esa naturaleza", aseguró en diálogo con FM Millenium.

Sorprendentemente, marcó distancia del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, a quien supo asesorar en la última campaña presidencial de 2015. "Él piensa en una expresión más ligada a lo que puede ser una propuesta de un sector del justicialismo y yo sigo pensando en la necesidad de construir algo más amplio. En el video que envié a la reunión que se realizó en Mar del Plata de Alternativa Federal, yo decía que el encuentro debía ser un ladrillo más de una construcción más amplia", analizó.

Si bien todavía no confirmó que será candidato para los comicios, dejó entrever que a mediados de año dará una respuesta respecto a eso. "Creo que sobre mediados de año uno debería tener con claridad si hay una posibilidad de una alternativa que no sea simplemente más de lo mismo", aseguró y agregó: "Desde el punto de vista filosófico, siempre he defendido las ideas del Justicialismo. Después, en la práctica, el Justicialismo se ha movido desde la derecha hacia Carlos Menem, hasta la pseudo-izquierda de los últimos años. Yo estoy pensando en algo mucho más amplio, no en términos de candidaturas, sino de generar consenso que van desde los dos partidos más grandes de la Argentina hacia las nuevas expresiones", resumió.

Luego calificó a los gobiernos de Mauricio Macriy de Cristina Kirchner como dos fracasos y dijo que la gente está “frustrada”. “Venimos de dos gobiernos que han sido fracasados, el anterior y el actual: el riesgo es que en octubre tengamos que elegir de vuelta entre lo mismo”, concluyó.