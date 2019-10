Con todo, los estrategas bonaerenses piensan en una campaña diferente de la nacional y con otros objetivos: robustecer la figura de la mandataria a futuro en caso de que no logre la reelección y también garantizar la mayor cantidad posible de legisladores provinciales que sirvan como un bastión político ya que en caso de repetirse los guarismos de las PASO, por caso, Cambiemos aun funcionando como interbloque en el Senado provincial sería la primera minoría.

Pese las tensiones y los cuestionamientos resultantes de las derrotas en las primarias, ahora soplan aires de "paz y amor hasta el 27 de octubre" como ironiza un armador bonaerense. En el gobierno provincial consideran que Macri, con la marcha del lunes en Junín, se garantizará unas "seis plazas" en Provincia durante su recorrida proselitista y la gobernadora tratará de "sumarse a la mayoría" de esos distritos en los que el Presidente haga pie.

"Nos conviene que Macri haga la mejor elección posible para no perder más votos, zanjó la calificada fuente consultada por este diario que admitió que "después de la elección se verá". Con todo, cerca de la gobernadora repiten que fue un error de Marcos Peña y Jaime Durán Barba polarizar con el kirchnerismo y no haber trabajado más para dividir al peronismo. Empero, en La Plata asumen que no es tiempo de pasar facturas, sino de concentrarse en los comicios que se vienen y que, en todo caso, los análisis quedarán para el día después de la elección.

En el centro de campaña bonaerense hoy observan un escenario electoral muy similar al de las primarias y son cautelosos si los números finalmente se moverán en las 5 semanas de campaña que restan. "Proyectados los votos en blanco, tendríamos un 34%", confió el estrecho colaborador de la mandataria.

Los dos lastres a los que debe hacer frente el oficialismo son el económico -"la gente no vota por el asfalto o las luces LED"- y la unificación del PJ que terminó dando volumen al Frente de Todos.

En el oficialismo consideran que las principales figuras del Frente de Todos "se guardan para no cometer errores". Son esporádicas las apariciones de Axel Kicillof y las de Cristina Fernández de Kirchner, resultan con tono bajo, cuando usualmente presenta su libro "Sinceramente" por distintas ciudades del interior.

Pese a los afiches callejeros y spots observados en los últimos días que muestran a intendentes cambiemitas llamando a cortar boleta en sus distritos, como Diego Valenzuela (Tres de Febrero) o Néstor Grindetti (Lanús), en el oficialismo provincial ven un leve retroceso de esa estrategia. "El corte nunca se hace en forma agresiva, sino en silencio y en determinados barrios. Los intendentes del PJ no levantaron bandera en 2015 y sin embargo lo hicieron", recordó ayer el funcionario bonaerense consultado que asimiló el supuesto cambio de tendencia a que los jefes comunales ven cierto peligro en perder electorado propio por el desperfilamiento.

En los próximos días, María Eugenia Vidal buscará con sus recorridas de cercanía hacer hincapié en los distritos del interior: de la 7° sección electoral -hoy Macri visitará Saladillo y la gobernadora hará lo propio con Azul la semana próxima-, y de la 4° y la 5° sección. También hará foco en La Plata, cabeza de la 8° sección, ya que con un triunfo del actual intendente Julio Garro -que quedó atrás del Frente de Todos que presentó cuatro listas en las PASO- podrían ganar dos senadores provinciales por esta región. Es que en los cálculos del oficialismo, si en diciembre llegará a continuar funcionando como interbloque Cambiemos en la cámara alta, sería la fuerza con primera minoría con 25 bancas gracias a la gran elección realizada en 2017.

Pese a que la reelección aparece como una quimera, por la diferencia de 20 puntos que obtuvo Kiciloff, las elecciones son importantes para que la gobernadora logre achicar la diferencia "según la mirada de su círculo íntimo" para ver con qué caudal político queda en diciembre pensando en su futuro. Estas alquimias no sólo buscan asegurar prolongar la carrera política de la dirigente de 46 años sino también conformar un bloque político que obligue al eventual gobernador peronista a negociar con el mayor bloque opositor. Y también, en última instancia observan cerca de la gobernadora, un armado fuerte en Provincia serviría como escudo para evitar una eventual persecución del peronismo contra las figuras de la actual administración.

Las recorridas fuertes de Vidal por el Conurbano se esperan para las últimas dos semanas de campaña en paralelo a una mayor participación de la mandataria en los medios de comunicación. "Está abocada a una campaña más relajada, de recorridas por las calles peatonales de las ciudades y de poner el cuerpo. Donde antes la puteaban, ahora no lo hacen", se sinceró el funcionario consultado.