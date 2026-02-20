La Libertad Avanza impulsa la expulsión de Carignano tras el escándalo en Diputados

Según la iniciativa, la legisladora protagonizó “actos de sabotaje ilegales y contrarios al espíritu democrático” al desconectar micrófonos y otros dispositivos utilizados por los taquígrafos, encargados del registro oficial de las deliberaciones. “Las cámaras la filmaron desconectando equipos en un claro intento de impedir el normal funcionamiento del organismo”, señalaron desde la bancada presidida por Gabriel Bornoroni.

El texto invoca el artículo 66 de la Constitución Nacional, que faculta a cada Cámara a sancionar o excluir a sus miembros por inhabilidad moral o desorden de conducta. Además, solicita que la Presidencia de Diputados evalúe la presentación de una denuncia penal por la posible comisión de delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional.

Escándalo en Diputados

Funcionamiento institucional alterado

En los fundamentos, los diputados oficialistas remarcaron que “nadie pretende acallar el debate ni suprimir la intensidad propia de la confrontación política”, pero distinguieron entre la vehemencia parlamentaria y la “alteración material del funcionamiento institucional”.

A su entender, la conducta atribuida a Carignano “trasciende el intercambio verbal” y compromete los mecanismos técnicos que garantizan la validez de las sesiones.

Antecedente

Como antecedente, el proyecto menciona el caso del ex diputado Juan Emilio Ameri, expulsado durante la pandemia. En ese marco, también se solicita la suspensión preventiva de Carignano “hasta tanto se sustancien las actuaciones correspondientes”. La resolución lleva las firmas de Bornoroni, Sebastián Pareja, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado, Romina Diez, Alejandro Fargosi, entre otros legisladores.

El incidente ocurrió en los primeros minutos de la sesión del jueves, en medio de protestas opositoras vinculadas a cuestiones reglamentarias. En ese contexto, Carignano se acercó al sector de taquígrafos y comenzó a desenchufar cables, lo que provocó reacciones inmediatas. La diputada libertaria Lilia Lemoine fue la primera en increparla a los gritos, en una escena que rápidamente se viralizó.

La controversia continuó tras la aprobación del proyecto oficial. El presidente de la Cámara, Martín Menem, afirmó que el episodio “no debe quedar acá” y comparó la situación con el ámbito laboral privado. “Si en tu trabajo destruís herramientas, te sancionan o te despiden”, expresó, al tiempo que alertó sobre la “gravedad institucional” de impedir el funcionamiento de un poder del Estado.

Desde distintos sectores del oficialismo se sumaron cuestionamientos. La diputada jujeña Bárbara Andreussi calificó la actitud como “infantil”, mientras que el asesor Fernando Soto reclamó su exclusión por “falta grave”. En la misma línea, Waldo Wolff se preguntó si el Congreso “no va a repudiar este accionar”.

Fuentes parlamentarias admitieron que el oficialismo buscará apoyos para avanzar con sanciones, aunque reconocen que reunir las mayorías necesarias para una expulsión aparece, en principio, como un objetivo complejo. En paralelo, no se descarta la presentación de denuncias judiciales.

Por su parte, Carignano respondió a través de redes sociales con un mensaje crítico hacia Menem y el oficialismo, sin referirse directamente al episodio. El clima político en Diputados, lejos de apaciguarse tras la votación, mantiene así un elevado nivel de confrontación.