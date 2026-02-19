Óscar Ruggeri contó una anécdota inédita sobre Diego Maradona tras ganar el Mundial 86

El Cabezón contó que "durmieron" a Diego en el vuelo de regreso de México para poder quitarle la Copa del Mundo de sus brazos y poder sacarse fotos con ella.
A cuatro décadas de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de México 1986, Óscar Ruggeri contó una anécdota inédita de Diego Maradona con la Copa del Mundo. “A Diego, en el avión, lo empastillamos, lo dormimos, porque no largaba la copa. Él estaba así, abrazándola, y fuimos y se la agarramos”, relató entre risas en una entrevista radial, al recordar el regreso tras la victoria 3 a 2 ante Alemania en la final.
Según el Cabezón, Maradona no se separó del trofeo en ningún momento después de alzarlo en el estadio Azteca. “Volvimos, se la pusimos otra vez y ni se enteró”, agregó el exdefensor sobre la maniobra que les permitió a varios jugadores sacarse fotos individuales con la Copa, algo que no habían podido hacer en medio de los festejos.
En el marco del Tour del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, en su escala en Argentina, Ruggeri volvió a mencionar a su excompañero y no ocultó la emoción. “Antes de eso, yo creo, y me duele en el alma, que en este lugar tendría que estar mi capitán, que es Maradona, que nos hizo muy felices a todos”, expresó en alusión al ídolo fallecido en noviembre de 2020.
El trofeo original, que solo abandona el Museo de la FIFA durante los mundiales y en esta gira especial, se exhibe como antesala de la Copa del Mundo 2026, que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.
