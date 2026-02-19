Óscar Ruggeri contó una anécdota inédita sobre Diego Maradona tras ganar el Mundial 86

Según el Cabezón, Maradona no se separó del trofeo en ningún momento después de alzarlo en el estadio Azteca. “Volvimos, se la pusimos otra vez y ni se enteró”, agregó el exdefensor sobre la maniobra que les permitió a varios jugadores sacarse fotos individuales con la Copa, algo que no habían podido hacer en medio de los festejos.

La anécdota de Ruggeri sobre Diego y la Copa del Mundo

En el marco del Tour del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, en su escala en Argentina, Ruggeri volvió a mencionar a su excompañero y no ocultó la emoción. “Antes de eso, yo creo, y me duele en el alma, que en este lugar tendría que estar mi capitán, que es Maradona, que nos hizo muy felices a todos”, expresó en alusión al ídolo fallecido en noviembre de 2020.

El trofeo original, que solo abandona el Museo de la FIFA durante los mundiales y en esta gira especial, se exhibe como antesala de la Copa del Mundo 2026, que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.