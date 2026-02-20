Ayelén Paleo confesó que tuvo encuentros íntimos con hombres a cambio de regalos: "Fue hermoso"

“Vamos a hacer una pregunta. Le pregunté esto a Luli Salazar, no te ofendas. ¿Sos gato?”, fue consultada Ayelén, al aire de El ejército de LAM, en el streaming Bondi Live. “Ojalá, mi amor, sería gato. Ya dejé todo eso afuera. Me encantaría volver”, sorprendió con su primera respuesta, la ex vedette.

"Pero ¿cómo?”, reaccionó Fefe Bongiorno, uno de los conductores del ciclo. A lo que Paleo, sin vueltas, explicó en detalle sobre los beneficios que tenía en su vida. “Mi amor, que me lleguen regalos. Me encantaría...”. Y, al momento en que otro de los integrantes del ciclo al aire intentó ir más allá consultando si la ex de Santiago Bal hablaba en serio, ella precisó, sin vueltas.

“En una época era. No. Ahora soy una señora”, aclaró, Ayelén. “Abrirte de piernas con uno que te dé un regalo es una cosa hermosa, mi amor”, agregó, sin tapujos, Paleo. “¿Vos te acordás qué fue lo más caro que te regalaron por tener sexo?”, le consultaron a la rubia. Y ella respondió: “Ay, fue tanto que ya no recuerdo”.

CARMEN BARBIERI EN LA "MIRA" DE PALEO

Ayelén aseguró que lleva más de quince años soportando un escenario de hostigamiento y violencia mediática por parte de Carmen Barbieri- la conductora estuvo casada durante décadas con Santiago pero el matrimonio se terminó por una supuesta infidelidad de el con Paleo, allá por el año 2011- que, según sus palabras, le dejó marcas profundas en lo personal y profesional.

Paleo nota Carmen y Santiago Bal estuvieron juntos durante veinticinco años. Son padres de Federico.

“Quisiera preguntarle ‘¿qué más querés de mí si te llevaste todo?’. Te llevaste una familia que estuve años formando. Te llevaste un amor, mi amor, yo no formé pareja nunca más”, se sinceró, Carmen, en un reciente descargo televisivo. "He sufrido tanto con esa separación. Todos van a decir ‘da vuelta la página’, sí, lo tengo superado, pero me revuelve todo lo que tuve que pasar. ¿Qué más quieren de mí?”.

"Mi marido compartió cama, todo con ella. No sé ni quién es ella”, aseguró, Barbieri. "Él está muerto. Lamentablemente, no lo están dejando descansar. Hay gente que se obsesiona con una persona y no para. Esto es una injusticia y no lo merezco”, cerró la conductora, de las tardes de El 9.