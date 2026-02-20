El Gobierno actualizó las jubilaciones para marzo: cómo quedan la mínima, la máxima y qué pasa con el bono

Con esta actualización, el haber mínimo garantizado pasará a ser de $369.600,88, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.487.063,95. Además, la Prestación Básica Universal (PBU) quedará fijada en $169.075,53 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $295.680,70. En caso de confirmarse el bono extraordinario de $70.000, que aún no fue oficializado pero se viene abonando a quienes cobran la mínima, el ingreso total para ese grupo llegaría a $439.600,88.

El incremento se enmarca en el esquema de movilidad jubilatoria mensual vigente desde abril de 2024, establecido por el Decreto 274/2024, que dispuso ajustes automáticos en función de la inflación registrada dos meses antes. De esta manera, se dejó atrás el mecanismo trimestral con el objetivo de reducir el desfasaje entre la suba de precios y la actualización de los haberes.

A partir de marzo también se modificarán las bases imponibles del sistema previsional. La base mínima para el cálculo de aportes será de $124.481,49 y la base máxima alcanzará los $4.045.590,45. Asimismo, se actualizarán otras prestaciones sociales: las pensiones no contributivas por invalidez o vejez rondarán los $330.705 con bono incluido; la pensión para madres de siete hijos será equivalente a la jubilación mínima; la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubicará en $132.796,38 y la AUH por discapacidad en $432.415,18. En tanto, la Asignación por Embarazo (AUE) se fijará en $125.336,48 y la Asignación Familiar por Hijo del primer rango alcanzará los $66.401,26.

El cronograma de pagos comenzará el 9 de marzo y se organizará según la terminación del DNI, tanto para pensiones no contributivas como para jubilaciones que no superen o excedan el haber mínimo. Los beneficiarios pueden consultar fecha y lugar de cobro a través del sitio oficial de ANSES, ingresando con CUIL o número de beneficio. Además, quienes necesiten iniciar el trámite jubilatorio deberán hacerlo mediante la plataforma “Mi ANSES”, verificar su historia laboral y solicitar un turno presencial para completar la gestión.