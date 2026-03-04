La llegada de Mahiques a Justicia y el recalentamiento de la interna entre Karina y Santiago/Por Candelaria de la Sota

La salida de Cúneo Libarona venía siendo evaluada desde hacía meses dentro de la Casa Rosada. El ahora exministro había dejado trascender en distintas oportunidades su intención de dar un paso al costado y su incomodidad con el funcionamiento interno del área. Pero el reemplazo se demoró por las discusiones políticas dentro del propio Gobierno sobre quién debía ocupar el cargo.

ZWXH7NIYFVHVDAJZHDBXJDE6OA Juan Bautista Mahiques fue designado ministro de Justicia por el presidente Javier Milei y reemplazará a Mariano Cúneo Libarona.

Un miembro de la "familia judicial"

Finalmente, la decisión se terminó de cerrar en las últimas horas con la designación de Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y dirigente con trayectoria en el mundo judicial y vínculos con distintos sectores del sistema político. De hecho, Juan Bautista pertenece a una familia de larga trayectoria en la Justicia. Su padre es Carlos "Coco" Mahiques, camarista de la Casación Federal, el principal tribunal penal del país, que por encima sólo tiene a la Corte Suprema y su hermano es Ignacio Mahiques, fiscal.

Carlos fue noticia hace pocos días, cuando tuvo que correrse de la supervisión de la causa que investiga de quién es la mansión de Pilar atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Mahiques padre era integrante de la sala I del tribunal que debe resolver dónde continuará la investigación sobre esa casa y tuvo que apartarse cuando se publicó que había celebrado su cumpleaños número 74 el año pasado en esa misma mansión.

Mahiques padre no era el único que tenía relaciones estrechas con el poder de la AFA. Esteban Mahiques, el hijo mayor, fue integrante del Tribunal de Disciplina de la AFA. Por su parte, Juan Bautista, el nuevo ministro, fue vicerrector de la Universidad de la AFA (UNAFA), una de las creaciones de Claudio Chiqui Tapia. Con el escándalo por los manejos del dinero del fútbol corriendo a toda velocidad, los Mahiques tuvieron que dejar esos lugares.

La red de contactos de Mahiques es amplia. Su mentor es Daniel Angelici, operador judicial, empresario del juego y ex dirigente de Boca que tiene un origen radical pero que llegó a su momento de mayor influencia cuando gobernó su amigo Mauricio Macri.

Santiago Viola, un hombre de confianza de Karina Milei

El nuevo ministro llega acompañado por Santiago Viola, designado como secretario de Justicia, el número dos del ministerio. Viola es abogado, especialista en derecho penal y litigios complejos, y hombre de confianza de Karina Milei. De hecho, fue Santiago Viola quien acercó a Mahiques al Gobierno. El flamante ministro de Justicia y su segundo son amigos personales y han compartido viajes y proyectos políticos.

Ambos nombres comenzaron a circular con fuerza en las últimas horas en los pasillos de la Casa Rosada y terminaron de confirmarse en la mañana de este miércoles. Por la tarde, Mahiques llegó a la Casa Rosada donde se reunió con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y luego se sumaron al encuentro la secretaria Karina Milei y el viceministro designado, Santiago Viola. Al finalizar el encuentro, Mahiques se retiro de la Rosada pero Viola se quedo para tener una reunión a solas con Eduardo “Lule” Menem, lo que dejo en claro el nivel de confianza e intimidad que tiene con el núcleo duro que rodea al presidente Milei, especialmente con su hermana Karina y su entorno mas directo.

Una derrota para Santiago Caputo

Fue por eso que muchos consideraron que se trató de una derrota (y bastante dura por cierto) para Santiago Caputo, quien guardaba la esperanza de que Sebastián Amerio —su hombre de confianza y que en la practica funcionaba como quien estaba a cargo del Ministerio de Justicia durante la gestión de Cuneo Libarona— pudiera seguir en el cargo. Pero eso no pasó. De hecho, Amerio se enteró de los cambios cuando estaba en una reunión por zoom del Consejo de la Magistratura, de la cual salió para dirigirse a una reunión en la Rosada donde le informaron que ya no continuaría en el cargo.

La llegada de Mahiques y Viola reconfigura ese mapa interno. El control político del Ministerio pasa ahora al sector que responde directamente a Karina Milei, que desde el inicio de la gestión fue ampliando su poder dentro del esquema libertario.

La interna entre ambos sectores no es nueva, pero en los últimos meses empezó a hacerse más visible dentro de la Casa Rosada. Karina Milei concentra cada vez más decisiones estratégicas del Gobierno, mientras Caputo conserva el control de la SIDE, el ARCA y la secretaria de Salud, además de tener una fuerte influencia en la comunicación política y el armado electoral del oficialismo, a través de las "Fuerzas del Cielo".

Sin embargo, hay quienes aseguran que Karina Milei envalentonada por este triunfo en el Ministerio de Justicia, irá por más áreas de las que controla Santiago Caputo.

La disputa por el Ministerio de Justicia terminó convirtiéndose en un capítulo más de esa tensión interna. Con la designación de Mahiques, la secretaria general de la Presidencia se impuso en la discusión y terminó inclinando la balanza.

El Palacio de Tribunales, sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Palacio de Tribunales, sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Temas pendientes en Justicia

El movimiento también refleja el intento del Gobierno por reordenar una cartera clave para su agenda institucional. Entre los temas pendientes aparecen la cobertura de vacantes en tribunales federales, la relación con la Corte Suprema y los proyectos de reforma judicial que el Ejecutivo quiere impulsar en el Congreso.

En el oficialismo admiten que se trata de un ministerio estratégico, no solo por su peso institucional sino también por su impacto político en un año atravesado por la disputa electoral.

Pero detrás de la reorganización administrativa quedó flotando una pregunta más incómoda dentro del propio oficialismo: cuál será el lugar que ocupará Santiago Caputo dentro del esquema de poder del Gobierno después de esta derrota interna.

En los pasillos de la Casa Rosada algunos dirigentes libertarios empezaron a plantear en voz baja un dilema que atraviesa al núcleo del poder libertario: si al Presidente le conviene mantener a Caputo dentro del Gobierno, aun con poder reducido, o si su eventual salida podría convertirlo en un actor con mayor capacidad de presión política desde afuera.

La llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, así, termina siendo algo más que un recambio en el gabinete. Es también una señal del delicado equilibrio de poder que atraviesa hoy el Gobierno de Javier Milei