El juez rechazó el pedido de Chiqui Tapia para suspender su indagatoria

El magistrado, titular del Juzgado Penal Económico N° 5, calificó de “improcedente” el planteo presentado por los abogados del presidente de la AFA y de otros directivos imputados, y ratificó el cronograma de audiencias que comenzará este jueves en los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950.

La estrategia defensiva se basó en que aún se encuentra pendiente una resolución de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, ante la cual los representantes de la AFA apelaron para que se dicte el sobreseimiento por inexistencia de delito. Según ese planteo, las indagatorias no deberían realizarse hasta que el tribunal superior se pronuncie sobre el fondo del asunto.

Amarante resolvió que la apelación no suspende el trámite principal y dispuso que las citaciones se mantengan. De este modo, Tapia deberá presentarse a declarar el jueves 5 de marzo, mientras que las restantes audiencias se desarrollarán en los días siguientes:

El viernes 6 de marzo está prevista la indagatoria del directivo Gustavo Lorenzo .

. El lunes 9 comparecerán Víctor Blanco y Cristian Malaspina

El miércoles 11 cerrará la ronda el tesorero Pablo Toviggino.

En el caso de Toviggino, el juez aceptó reprogramar la fecha original tras la designación de un nuevo abogado defensor, pero rechazó el pedido para que la declaración se realizara por videoconferencia y ordenó su comparecencia presencial, también dispuso refuerzos de seguridad y restricciones de circulación en la sede judicial para garantizar el normal desarrollo de las audiencias.

La causa por la que la justica investiga a Tapia y al manejo de la AFA

La causa se inició el 12 de diciembre del 2025, a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusó a la AFA de descontar aportes y tributos a terceros y omitir su depósito al fisco dentro del plazo legal de 30 días.

La investigación abarca 69 hechos registrados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según la denuncia, la entidad no presentaba dificultades financieras que justificaran la falta de pago de las obligaciones retenidas.

Un informe técnico incorporado al expediente señala que la AFA recibió acreditaciones bancarias por más de 45 mil millones de pesos solo en diciembre de 2024 y mantenía inversiones en plazos fijos en moneda local y extranjera. Para el organismo recaudador, esos datos descartan una situación de insolvencia.

La acusación sostiene que la asociación habría ejecutado una operatoria financiera con fondos correspondientes a la seguridad social de sus empleados y a retenciones impositivas, generando deudas millonarias en concepto de aportes previsionales y tributos como IVA y Ganancias.

El fiscal Claudio Navas Rial respaldó el avance del proceso con base en los cuadros de vencimientos y la documentación aportada por el ente recaudador. Los hechos investigados se encuadran en los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario, que prevén penas de dos a seis años de prisión.

Una vez concluida la última indagatoria, el juez contará con un plazo legal de diez días hábiles para resolver la situación procesal de los imputados y determinar si dicta el procesamiento, el sobreseimiento o la falta de mérito de los directivos involucrados.