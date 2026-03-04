Postergaron la declaración de Tapia para la semana próxima

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante postergó la audiencia prevista para máñana a las 10.30 porque Tapia cambió de abogados y éstos pidieron estudiar la causa, contaron fuentes judiciales.

Hasta hoy, la defensa de Tapia tenía previsto presentar un descargo por escrito y analizar si responde preguntas durante la indagatoria, según señalaron fuentes allegadas al juicio. Sus abogados asegurabann que no existió delito, ya que la AFA no estaba obligada a efectuar el pago en ese momento, al tiempo que sostienen que una parte de la deuda ya fue abonada y que el resto fue regularizado a través de planes de pago.

La citación quedó firme luego de que el magistrado rechazara un planteo de la defensa del dirigente que buscaba suspender o anular la audiencia hasta que la Cámara en lo Penal Económico resolviera un recurso de nulidad presentado por la AFA. En su resolución, Amarante consideró el pedido “improcedente” y sostuvo que la discusión sobre ese incidente no impide avanzar con las indagatorias previstas en el expediente.

Cronica de la investigación de la Justicia a Chiqui Tapia y a la AFA

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusó a la AFA de haber retenido impuestos y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 sin transferirlos dentro del plazo legal de 30 días.

Según el organismo recaudador, la entidad actuó como agente de retención y utilizó esos fondos como financiamiento propio en lugar de ingresarlos al fisco.

El expediente analiza dos circuitos de recaudación, por un lado, las retenciones impositivas sobre los salarios de empleados de la AFA, y por otro, el 7,5% de la recaudación por entradas que los clubes del fútbol argentino deben destinar a una caja de seguridad social administrada por la entidad y que también debía ser transferido al organismo recaudador dentro del mismo plazo.

Según la denuncia, el incumplimiento en esos depósitos acumuló un monto que supera los 19.300 millones de pesos. Aunque fuentes allegadas a la defensa de Tapia indicaron que una parte importante de esa deuda ya fue cancelada y que el resto se encuentra en proceso de regularización, desde la fiscalía apuntaron a que el delito investigado se configuraría desde el momento en que se incumple el plazo legal para transferir los fondos retenidos.

afa sede.JPG

Uno de los elementos incorporados a la causa fue el análisis de la situación financiera de la AFA durante el período investigado. Informes técnicos señalan que la entidad registró ingresos superiores a los 453.000 millones de pesos durante 2025 y que mantuvo plazos fijos millonarios en pesos y en dólares mientras se acumulaban las obligaciones impositivas.

También declaró ante la Justicia la contadora Mónica Bouvet, gerente de Administración de la AFA, quien aseguró que los vencimientos impositivos se informaban periódicamente al presidente y al tesorero mediante correos electrónicos. Según su testimonio, los pagos se efectuaban una vez que recibía la instrucción directa de Tapia.

Pablo Toviggino y el resto de la cúpula de la AFA tambien deberán declarar

Además del titular de la AFA, el juez citó a indagatoria a otros dirigentes de la conducción del fútbol argentino, entre ellos figuran el secretario general Cristian Malaspina, el director Gustavo Lorenzo, el dirigente Víctor Blanco y el tesorero Pablo Ariel Toviggino, quien cerrará la ronda de declaraciones la semana próxima.

694c6287553f9_940_529!

En el marco del expediente, el juzgado también dispuso la prohibición de salida del país para los imputados. La medida alcanzó a Tapia y a Toviggino, aunque el presidente de la AFA obtuvo una autorización puntual para viajar a Brasil y Colombia en su condición de dirigente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).

El avance de la causa también tuvo impacto en el calendario del fútbol argentino. En respaldo a la conducción de la AFA, el Comité Ejecutivo resolvió suspender la fecha 9 del torneo local que debía disputarse entre el 5 y el 9 de marzo, como señal de protesta frente a la denuncia presentada por ARCA. La jornada será recuperada el fin de semana del 3 de mayo, lo que obligó a reestructurar el calendario del Torneo Apertura.

Una vez finalizada la ronda de indagatorias, el juez Amarante quedará en condiciones de definir la situación procesal de los imputados, con eventuales procesamientos, sobreseimientos o faltas de mérito.