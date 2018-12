La salida de Javier Iguacel, el corolario de tensiones internas y desencuentros

No obstante, en el oficialismo resaltaban anoche que desde el año 2019 el secretario de Energía perderá poder: es que las concesionarias eléctricas Edenor y Edesur fueron traspasadas a la órbita de Ciudad y Provincia.

Tal como publicó este diario en su edición de ayer, el jueves por la tarde Iguacel visitó en su despacho del primero piso de Casa de Gobierno al hasta entonces asesor presidencial. Se lo notaba nervioso. Ante la consulta de este diario, sólo atinó a decir que ‘vengo a ver a Lopetegui’ minutos antes que anunciara en el Palacio de Hacienda la suba de la tarifa eléctrica para el año próximo de un 55% y en la de gas de red, de un 35%.

Impiadosos en el Ejecutivo, lo hicieron pagar el costo político del nuevo tarifazo para luego invitarlo a irse. En su cuenta de Twitter, ayer por la tarde Iguacel publicó que ‘por razones que expliqué al Presidente, renuncié al cargo de secretario de Energía, poniéndome a disposición para seguir acompañando la transformación q lleva adelante’. Una despedida formal.

Fuentes del Palacio de Hacienda, no obstante, no ocultaron que el titular del Palacio de Hacienda tenía ‘miradas distintas’ con Iguacel que desencadenaron la renuncia del ex titular de Vialidad Nacional.

Empero, el hecho que más lo desgastó fue la decisión adoptada a comienzos de octubre, en momentos en que Dujovne se encontraba en viaje oficial a China, de compensar a las gasíferas por la devaluación: una resolución de su secretaría establecía desde enero un pago en 24 cuotas, de un costo promedio de entre $90 y $100, para los usuarios. La polémica medida fue justificada incluso por el propio Macri en un anuncio grabado. Pero la presión social y el rechazo de la opinión pública obligaron al Ejecutivo a darla de baja.

Luego se conoció que Iguacel ‘se había cortado solo’ en el diseño de la iniciativa y lo había convencido al presidente en pos de salvaguardar la seguridad jurídica de las compañías.

Con todo, Iguacel duró en el cargo seis meses: había asumido el 21 de junio luego de la salida del factótum del tarifazo, Juan José Aranguren. Con el achicamiento del gabinete decidido por Mauricio Macri a fines de septiembre, pasó de ministro a secretario de gobierno bajo la órbita de Hacienda.

Justamente desde esa cartera ayer emitieron un comunicado formal en el que confirmaron a Gustavo Lopetegui como secretario de gobierno de Energía en reemplazo de Javier Iguacel.

‘Lopetegui se desempeñaba hasta el momento como asesor del Presidente de la Nación. Desde diciembre de 2015 hasta septiembre de 2018 Lopetegui se desempeñó en el cargo de secretario de Coordinación de Políticas Públicas de la Jefatura de Gabinete’, rezaba el texto formal.

En su rol de vicejefe de Gabinete, Lopetegui auditaba, entre la decena de carteras que le correspondían (la otra mitad era controlada por Mario Quintana, hoy muy cerca de María Eugenia Vidal) a Hacienda que tuvo al frente a Prat Gay y luego a Dujovne. Cerca del actual ministro del área económica dicen que ‘hay buena relación’ con el flamante funcionario que, esta vez, estará por debajo en el escalafón de su ex subordinado.

Lopetegui, en verdad, nunca había bajado demasiado el perfil desde que había sido degradado a asesor: organizaba almuerzos con empresarios, salía en alguna que otra foto de las reuniones de Gabinete cerca del presidente, llevaba ‘7 proyectos del Ejecutivo’ al tiempo que seguía asesorando en los números a algunos ministros.

Pese a ser un viernes de antesala del festejo de Fin de Año, ayer fue un día movido en Casa Rosada: Marcos Peña, quien también de alguna manera resultó vencedor en esta compulsa ya que logró que alguien de su confianza como Lopetegui -que además continuará ocupando su oficina de Balcarce 50- asuma en Energía y controle las políticas oficiales hacia Vaca Muerta-, se reunió con varios funcionarios y con la vicepresidenta Gabriela Michetti. A las 14.10 se retiró por explanada Rivadavia junto a su pequeño hijo, quien lo acompañó en su jornada laboral.